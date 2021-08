Fußball

vor 35 Min.

Endlich rollt auch in der Kreisklasse Augsburg Süd wieder der Ball

Plus Die Favoritenrolle will niemand so recht annehmen in der Kreisklasse Augsburg-Süd – aber es sind die üblichen Verdächtigen, die auch in diesem Jahr wieder gehandelt werden.

Von Marcus Angele

Die Freude ist bei allen aktiven Fußballfreunden der dreizehn Mannschaften der Fußball-Kreisklasse Süd regelrecht spürbar. Nach fast einem dreiviertel Jahr Corona-Pause treten sie nun endlich wieder zu Punktspielen an. Neu in der Gruppe ist der Aufsteiger SV Hurlach und die SG DJK Göggingen, die von der Kreisklasse Mitte umsiedelte. Als Favoriten gelten der ASV Hiltenfingen und der FSV Inningen, aber auch Margertshausen und Kleinaitingen könnten durchaus ein Wörtchen oben mitreden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

