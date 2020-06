vor 19 Min.

Fußballer trainieren wieder

Am Montag geht es in Großaitingen los

Die (Jugend-)Fußballer des FSV Großaitingen beginnen am Montag, 15. Juni, wieder mit dem eingeschränkten Training auf dem Sportplatz.

Die Trainer seien über die empfohlenen Hygienemaßnahmen aufgeklärt und setzten diese konsequent um, heißt es in einer Mitteilung. Um die Infektionsgefahr zwischen den verschiedenen Mannschaften zu vermeiden, trainieren diese getrennt voneinander. Die Abteilungsleitung arbeitet bereits seit Wochen an Konzepten, um die Anforderungen umzusetzen, und freut sich darauf, wieder ein Stück weit Normalität in das Fußballerleben zu bekommen. Ebenso wurde die Anlage in den vergangenen Wochen von zahlreichen ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern sehr gut gepflegt. Die Naturrasenplätze sind in einem hervorragenden Zustand.

Gerne können auch Neuinteressierte zu den Trainingszeiten erscheinen, die Eltern und aktuellen Jugendspieler dürfen gerne dies an interessierte Kinder und Jugendliche weitergeben.

Informationen über die Trainingszeiten und das komplette Konzept zur Einhaltung der verordneten Maßnahmen können auf der Homepage www.fsv-grossaitingen.de heruntergeladen werden. (AZ)

