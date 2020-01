vor 8 Min.

Geld für Kinder- und Jugendarbeit

Schule, Kindergärten, Vereine und Feuerwehr werden von Raiffeisenbank unterstützt

Über die staatliche Förderung hinaus gibt es in Vereinen regelmäßig Bedarf an Spiel- und Sportgeräten oder für die Teilnahme an Veranstaltungen, der von den Eltern getragen werden muss. Deshalb verteilt die Raiffeisenbank Hiltenfingen jedes Jahr den Zweckertrag aus dem Gewinnsparen an gemeinnützige Organisationen und Vereine. Diesmal legten die beiden Vorstände Daniel Ries und Gerhard Wagner den Schwerpunkt auf die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit. Den Kindern der Hiltenfinger Grundschule wird mit einer Zuwendung von 1000 Euro der Besuch der Kinderoper „Papageno“ an ihrer Schule ermöglicht. An der Aufführung des Stücks „Peter und der Wolf“ dürfen die Schüler selbst mitwirken und erleben dadurch einen persönlichen Zugang zu diesem Musikmärchen. Der mitgliederstärkste Verein ASV Hiltenfingen erhielt 2000 Euro für die Anschaffung von Sportgeräten für die Jugend in der Fußball- und der Gymnastikabteilung. Damit der Musikverein für die Grundausbildung des musikalischen Nachwuchses bis zur vierten Schulklasse Holz- und Blechblasinstrumente kaufen kann, wurden 1000 Euro aus dem Gewinnspartopf zugewendet. Jeweils den gleichen Betrag erhielten die Kindergärten in Hiltenfingen und Gennach zur Finanzierung von Fotodokumentationen der Kindergartengruppen und von Ausflügen sowie der Anschaffung eines Turnkastens. In der Kinderfeuerwehr werden schon die jüngsten Gemeindebürger für die Schutz- und Rettungsaufgaben sensibilisiert. Die Beschaffung von Trainingsgeräten und einem Übungsset zur Absetzung von Notrufen wird mit 825 Euro mitfinanziert.

Da die Raiffeisenbank auch außerhalb des Ortes Zweigstellen betreibt, wurden die Gemeinden Gennach und Traunried ebenfalls unterstützt. Somit wurde der Spendentopf von 8650 Euro für viele gute Zwecke verwendet. (rony)

Themen folgen