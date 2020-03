19.03.2020

Gemeinderat trifft sich trotz Corona

Für die Sitzung in Langerringen gibt es zwingende Gründe

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sind die meisten Veranstaltungen im Landkreis inzwischen abgesagt. Doch in Langerringen treffen sich die Gemeinderäte am heutigen Donnerstag, 19. März, ab 19.30 Uhr trotzdem zur Sitzung – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Das ist der bayerischen Gemeindeordnung zufolge in Ausnahmesituationen möglich, erklärt Bürgermeister Konrad Dobler auf Nachfrage. Denn der Ausschluss der Öffentlichkeit diene in diesem Fall dem Wohle der Allgemeinheit.

Dass die Sitzung überhaupt stattfindet, hat einen Grund. Die Gemeinderäte diskutieren über den geplanten Bau eines Ärztehauses an der Hauptstraße in Langerringen. Das Vorhaben ist an ein Bauleitverfahren gekoppelt, über das die Räte sprechen werden.

„Wenn wir das jetzt nicht machen, verzögert sich das Vorhaben um mehrere Wochen“, sagt Bürgermeister Dobler. Er habe mit den Gemeinderäten Rücksprache gehalten. Auch die Kommunalaufsicht habe bestätigt, dass eine Sitzung aus zwingenden Gründen auch in der aktuellen Ausnahmesituation abgehalten werden kann – allerdings unter anderen Voraussetzungen als sonst.

So ist nicht nur die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Die Sitzung findet auch nicht wie gewohnt im Rathaus, sondern im Gemeindezentrum in Langerringen statt. Denn dort ist mehr Platz.

Tische könnten in zwei Metern Abstand zueinander aufgestellt werden, sagt Dobler. Zudem würde den Gemeinderäten ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. (SZ)

Themen folgen