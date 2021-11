Er macht die Ski wieder fit für die Piste

Plus Über seiner Garage in Gennach hat Jürgen Streitel eine kleine Skihütte eingerichtet. Mit professionellen Maschinen wachst und poliert er Ski und Snowboards. Dafür hat der Industriemeister spezielle Lehrgänge besucht.

Der erste Schnee ist gefallen, und die Vorfreude aufs Skifahren wächst. Doch wenn die Bretter oder das Snowboard lange im Keller eingemottet waren, müssen sie für die Piste fit gemacht werden. Darum kümmert sich Jürgen Streitel aus Gennach. Über seiner Garage hat der Industriemeister einen kleinen Skiservice eröffnet. Dort bringt er Kanten und Belag wieder in Form.