vor 48 Min.

Geschichten aus dem Leben

Neue Ausstellung im Landratsamt

„Erzähl doch mal“ heißt die Wanderausstellung, die ab kommender Woche im Landratsamt in Augsburg zu sehen ist. Erzählt werden Geschichten aus dem wahren Leben: Menschen, die in Wohneinrichtungen der CAB ( Caritas Augsburg Betriebsträger) leben, lassen die Besucher ein Stück weit in ihre ganz persönliche Lebenswelt eintauchen.

Es geht unter anderem um den Alltag von Menschen mit Lernschwierigkeiten, prägende Lebensereignisse und auch Zukunftswünsche. Die Ausstellung in leichter Sprache stammt von der Caritas und ist in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Europäische Ethnologie/Volkskunde der Universität Augsburg entstanden. Das Team Inklusion des Landratsamts Augsburg hat sich für die Wanderausstellung starkgemacht.

Die Ausstellung kann vom 2. bis 11. Dezember 2019 während der Öffnungszeiten des Landratsamtes Augsburg, Prinzregentenplatz 4 (Nähe Hauptbahnhof), barrierefrei besichtigt werden. (SZ)

