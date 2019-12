07:41 Uhr

Gewerkschaft Verdi ruft zum Streik bei Amazon in Graben auf

In anderen Logistikzentren von Amazon wurde bereits vor Weihnachten gestreikt, nun ist das Werk in Graben an der Reihe. Seit 5 Uhr sind Mitarbeiter von Amazon im Ausstand.

Kurz nach Weihnachten ruft die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeiter des Amazon-Logistikzentrums in Graben zum Streik auf. Mit Beginn der Frühschicht am Freitagmorgen waren die Beschäftigten laut Verdi zum Arbeitskampf aufgerufen.

"Das Vorweihnachtsgeschäft hinterließ bei den Beschäftigten seine Spuren", betonte Verdi-Streikleiterin Sylwia Lech in einer Mitteilung. Amazon nehme nur wenig Rücksicht auf die Gesundheit seiner Beschäftigten. "Immenser Druck, ständige Leistungsverdichtung, permanente Kontrollen und Überwachung, eine schlechte Führungskultur, unzureichende Erholungszeiten und fehlende Wertschätzung, das alles sind schlechte Arbeitsbedingungen, die häufig bei Amazon an der Tagesordnung sind", sagte Lech weiter.

"Fairer Arbeitgeber": Amazon wehrt sich gegen Vorwürfe

Amazon wehrte sich in einer Mitteilung gegen die erhobenen Vorwürfe. "Amazon bietet gute Bezahlung und ist ein fairer Arbeitgeber", hieß es in dem Schreiben. "In den Logistikzentren arbeiten unsere Mitarbeiter ganz normal und bringen die Bestellungen auf den Weg zu den Kunden." Die Pakete würden pünktlich ankommen.

Bei Amazon wird seit Mai 2013 in Deutschland immer wieder gestreikt - ohne dass es in dem festgefahrenen Konflikt zu greifbaren Ergebnissen kommt. Verdi ruft regelmäßig zu Arbeitsniederlegungen auf, die Gewerkschaft verlangt die Aufnahme von Tarifverhandlungen. Amazon lehnt das strikt ab.

Amazon-Pakete auf einem Transportband am Standort Bad Hersfeld. Bild: Swen Pförtner/dpa

Der Konzern argumentiert, dass die Mitarbeiter Tätigkeiten der Logistikbranche ausüben und nicht des Einzelhandels. Das Unternehmen biete eine Bezahlung am oberen Ende des Branchenüblichen in der Logistik, zudem gebe es Karriere-Chancen und viele Extras, argumentiert Amazon. (AZ, dpa)

Lesen Sie dazu auch unsere Reportage: Der Rücksende-Irrsinn: Was passiert mit den Millionen Paketen?

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen