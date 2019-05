vor 36 Min.

Gewerkschaften werben für Europa

Wolfgang Peitzsch fordert bei der Maifeier in Königsbrunn Solidarität und Zusammenarbeit und warnt vor Rechtspopulismus

Auch in diesem Jahr lud der DGB-Ortsverband Königsbrunn zu einer der wohl kleinsten Maifeiern in Deutschland am Vorabend des 1. Mai in den Gasthof Krone ein. Zum Thema „Europa. Jetzt aber richtig!“ referierte der Gewerkschaftssekretär des DGB Schwaben und Ortsverbandsvorsitzende Wolfgang Peitzsch und betonte: „Europa ist für uns als Arbeitnehmer von existenzieller Bedeutung. Wir brauchen ein starkes und soziales Europa. Dafür kämpfen wir, und dafür setzen wir uns bei den Europawahlen am 26. Mai ein.“

Peitzsch sieht in den Wahlen eine Richtungsentscheidung für die Zukunft Europas. In diesen Wahlen würde sich entscheiden, ob Europa weiter ein Hort des Friedens, der Zusammenarbeit und der Solidarität bleibt oder ob nationale Egoismen und Rechtspopulismus die Oberhand gewinnen, so Peitzsch. Parteien, die die Existenz des Europaparlaments ablehnen, dürften nicht die Mehrheit im nächsten Europaparlament stellen.

„Am 1. Mai zeigen wir klare Kante gegen rechts und alle, die unser Land und Europa spalten wollen.“ Der DGB sage Nein zu Intoleranz, Nationalismus, Rassismus und Rechtspopulismus. Deswegen gingen die Mitglieder am 1. Mai gemeinsam auf die Straße. „Wir machen den Tag der Arbeit zum Tag der europäischen Solidarität und rufen alle Bürgerinnen und Bürger auf, an der Europawahl teilzunehmen, für ein solidarisches und gerechtes Europa.“ Wilhelm Terhaag sagte zur Begrüßung: „Wenn es die Europäische Union nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Die EU hat dafür gesorgt, dass wir in Europa seit Jahrzehnten in Frieden leben. Und sie hat für die Menschen in Deutschland und europaweit erhebliche Vorteile gebracht: Wir können frei in Europa reisen und arbeiten. Bei Arbeitszeiten, Urlaub, Mutterschutz und in vielen anderen Bereichen der Arbeitswelt schützt und erweitert die EU die Rechte der Arbeitnehmer. Und auch wirtschaftlich profitiert Deutschland enorm von der Mitgliedschaft in der Europäischen Union.“

Trotzdem bräuchte Europa Veränderung. So fordert Otto Müller, Vorsitzender des AWO-Ortsverbandes, dem Europäischen Parlament mehr Rechte zuzugestehen und damit Europa demokratischer und transparenter zu gestalten. „Hier sind strukturelle Veränderungen notwendig“, so Müller.

Andere Teilnehmer der Maifeier forderten die Betonung gemeinsamer europäischer Werte, eine gerechtere Verteilung von Rechten und Pflichten in der EU sowie verstärkte Initiativen zu einheitlichen sozialen Standards in der EU und entschiedeneren Einsatz für den Klimaschutz. (Foto: Hermann Schmid)

