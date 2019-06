00:34 Uhr

Gottesdienst für die Jugend

YouGo startet mit spannendem Konzept

Wie lassen sich Jugend und Kirche zusammenbringen? Dieser Frage ist Diakon Winfried Eichele mit den Jugendvertretern der Pfarreiengemeinschaft Schwabmünchen auf den Grund gegangen. Denn gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat die Kirche Probleme, diese mit den „üblichen“ Mitteln zu erreichen.

Daher wurde ein neues Konzept erstellt, Gottesdienste und Glauben für junge Menschen attraktiver zu machen. „Wir sind der Überzeugung, das es bei vielen jungen Menschen nur eine Frage des Angebots ist“, ist sich Eichele sicher. Am Sonntag startet nun der YouGo, eine auf junge Menschen ausgerichtete Form des Gottesdienstes. So wird der Abend in drei Teile gesplittet. Um 18 Uhr treffen sich die Interessierten im St.-Ulrich-Raum im Pfarrzentrum gegenüber der Stadtpfarrkirche. Dort findet eine offene Gesprächsrunde statt. Dabei achtet das Planungsteam darauf, „dass dies keine Berufskatholiken sind, sondern Menschen, die mitten im Leben stehen und denen Glaube im Alltag etwas bedeutet“, so Eichele. Zur Premiere ist Schwabmünchens ehemaliger Feuerwehrkommandant Hubert Prechtl und Eicheles Diakonkollege Bruder Kornelius vom Lechfeld dabei.

Zweiter Teil des Abends ist der Wechsel in die Kirche in die Abendmesse. „Wir werden ab der Gabenbereitung dem Gottesdienst beiwohnen“, erklärt der Diakon, „denn Gottesdienst und Glauben gehören zusammen.“ Danach geht es zurück ins Pfarrzentrum. Im Untergeschoss hat die Kolpingsfamilie eine Lounge. Dort soll der Abend gemütlich ausklingen.

„Wir freuen uns auf viele interessierte junge Menschen, die den Jugendgottesdienst mitfeiern wollen“, so Winfried Eichele, der den YouGo nicht auf Schwabmünchen begrenzt sieht: „Wie auch unsere Gäste für die Gesprächsrunde nicht nur aus Schwabmünchen kommen werden, können auch junge Menschen von überallher kommen und den Jugendgottesdienst mit uns feiern“, erklärt der Diakon. (krup)

