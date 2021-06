Gewerkschaft ruft zu Streik bei Amazon in Graben auf

Im Logistikzentrum Graben soll die Arbeit ruhen. Denn die jüngste Lohnerhöhung ist den Arbeitnehmervertretern zu wenig.

Von Montag bis einschließlich kommenden Mittwoch sollen die Beschäftigten des Online-Riesen Amazon in Graben streiken. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Die Streik-Aufforderung gilt für insgesamt sieben Standorte.

Dabei geht es nach wie vor darum, Amazon zur Anerkennung des Tarifvertrages für den Einzel- und Versandhandel zu bewegen. Für diesen laufen derzeit Tarifverhandlungen, in denen die Gewerkschaft für die Gewerkschaft 4,5 Prozent mehr Gehalt sowie einen Mindestlohn von 12,50 Euro je Stunde fordert.

Darum gibt es Kritik an Amazon

Amazon hatte kürzlich angekündigt, die Einstiegsgehälter auf zwölf Euro hochzusetzen. Der Gewerkschafter Orhan Akman kritisiert das als "zynisch und fern von Anerkennung und Respekt gegenüber den Beschäftigten". Akman: "Amazon benimmt sich wie ein Gutsherr, der bei guter Laune mal ein paar Wohltaten für seine Tagelöhner übrig hat, die ansonsten aber seiner Willkür ausgeliefert sind." Die Ankündigung von Amazon sei noch weit von den Zielen von Gewerkschaft und Beschäftigten entfernt.

Anlass des Streikaufrufs ist der von Amazon mit großem Aufwand beworbene "Primeday" am Montag und Dienstag. In diesem Zusammenhang sei mit einem Ansturm der Kunden zu rechnen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft. (AZ)

