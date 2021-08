Graben droht durch die A30-Baustelle mehr Lkw-Verkehr

Plus Wenn die Kreisstraße A30 ausgebaut wird, fahren vermutlich viele Lastwagen durch Graben. Die Gemeinde sucht schon vorab nach Auswegen.

Ein Projekt für die Zukunft ist der Ausbau der Kreisstraße A30 von Schwabmünchen bis zur B17. Gerade für die neunmonatige Phase des Brückenbaus an der B17 ist dadurch mehr Lastwagenverkehr durch Graben zu erwarten.