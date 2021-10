Graben

Improvisation in Graben: Diese beiden Musiker geben wahre Wunschkonzerte

Mit ihrem Programm „Notenlos durch die Nacht“ gehören die beiden Musiker Bastian Pusch und Andreas Speckmann zu Stammgästen der Kulturszene in Graben.

Plus Die Musiker Bastian Pusch und Andreas Speckmann sind für ihre Improvisationsabende bekannt. Am Sonntag spielen sie in Graben. Wie sie sich auf Konzerte vorbereiten.

Von Petra Manz

Die Musiker Bastian Pusch und Andreas Speckmann gehören schon seit ein paar Jahren zu Stammgästen der Kulturszene in Graben. Denn sie geben im wahrsten Sinne Wunschkonzerte: Mit ihren E-Pianos setzen sie Einfälle der Zuhörerinnen und Zuhörer um, improvisieren und verblüffen mit ihrer Musik und Komik.

