In Graben steht ein Auto in Flammen

Ein Anwohner bemerkt das brennende Auto und alarmiert die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschen den Brand, doch am Wagen entsteht ein Totalschaden.

Aus einem Auto in Graben stiegen Rauch und Flammen auf. Ein Anwohner bemerkte den Brand am frühen Sonntagmorgen und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Brand im Schlehenweg in Graben.

Bis die Einsatzkräfte vor Ort waren, versuchten der Anwohner und der Besitzer des Auto, die Flammen mithilfe eines Feuerlöschers und Wassers aus dem Gartenschlauch in Schach zu halten. So konnten sie ein Übergreifen auf die angrenzende Garage verhindern.

Die Feuerwehr löschte den Brand anschließend vollständig. Nach aktuellem Sachstand kommt der Polizei zufolge ein technischer Defekt als Brandursache infrage. Das Auto erlitt einen Totalschaden in Höhe von 4000 Euro. (SZ)