Kabarettistin Christine Eixenberger kommt nach Graben

Temperamentvoll und mit viel Gestik und Witz präsentiert sich Christine Eixenberger auf der Bühne. Am Donnerstag kommt sie mit ihrem neuen Programm ins Bürgerhaus Graben.

Christine Eixenberger, dieser Name hat in Kabarettkreisen richtig Gewicht. Mit ihrem neuen Programm "Einbildungsfreiheit" kommt sie am Donnerstag, 21. Oktober, nach Graben ins Bürgerhaus. Veranstaltet wird der Abend von der Schwabmünchner Buchhandlung Schmid.

"I muaß ga nix, außer sterbn", sagt Christine Eixenberger von sich selbst. Und so lebt sie auch. Schon während ihres Studiums machte die Juristin und Grundschullehrerin nebenbei Kabarett. Ihr Talent zeigt sie nicht nur auf der Bühne, sondern auch in Film, Funk und Fernsehen. 2019 wurde sie mit dem Bayrischen Kabarett-Preis ausgezeichnet.

Im neuen Programm geht es um skurrile Erlebnisse bei der Wohnungssuche

Ehrlich, geraderaus, sensibel - Eixenberger beherrscht die ganze Bandbreite des Kabaretts. "Ich weiß, ich bin nicht auf den Mund gefallen. Das hilft", sagt sie. Kabarettistischen Größen wie Heinz Erhardt, Bruno Jonas, Sigi Zimmerschied oder Gerhard Polt haben sie geprägt. Schauspieler Wolfgang Fierek bezeichnete Eixenberger wegen ihrer schauspielerischen und optischen Qualitäten augenzwinkernd einmal als "bayrische Marilyn Monroe".

Ihr neues Programm "Einbildungsfreiheit" beginnt mit einem Wasserschaden und nicht ganz so flotten Handwerksburschen. Was sie dann bei ihrer unfreiwilligen Wohnungssuche alles erlebt, darauf darf das Publikum gespannt sein. Die 34-Jährige erzählt pointenreich von der Macht der Märkte und der Suche nach diesem einen Ort: dem "Dahoam". Aber Achtung: Wer sich während des Programms einfach nur zurücklehnen möchte, könnte überrascht werden und sich plötzlich mittendrin im Geschehen auf der Bühne wiederfinden.