Unbekannter zerkratzt Auto auf Firmengelände in Graben

Ein Unbekannter hat auf einem Parkplatz in Graben ein Auto beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Samstag ein Auto in Graben beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Amazonstraße in Graben. Dort stand das Auto auf einem Firmenparkplatz. Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug kam, entdeckte sie mehrere Kratzer in der Fahrertüre. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.