Graben hat einen neuen Wertstoffhof

Plus Der neue ist fast doppelt so groß wie der alte Wertstoffhof. Ob das jetzt reicht, will die Gemeinde Graben genau beobachten. Denn es gibt Zweifel.

Das Zersplittern von Glas und Scheppern von Blechdosen, das vom außerhalb des Geländes abgestellten Sammelcontainern rührte, brachte Bürgermeister Andreas Scharf nicht aus der Ruhe, während er in einer kurzen Feierstunde den neuen Wertstoffhof an der Lechfelder Straße in Graben der Bestimmung übergab.

In mittlerweile üblichem Abstand zueinander hatten sich dort die Vertreter der Planungs- und Baufirmen sowie Gemeinderatsmitglieder, Verwaltungsangestellte und Wertstoffhofmitarbeiter versammelt, um kurze Zeit später die Bürger bei der Entsorgung beobachten zu können.

Anfang 2019 war mit den konkreten Planungen für die Einrichtung begonnen worden, deren Notwendigkeit Scharf unterstrich: „Der alte Hof entstand in den 1980-er Jahren. Damals hatte Graben rund 1700 Einwohner. Heute sind es 4000." Und die Gemeinde wächst weiter, so sollen an der Lechfelder Straße weitere Wohnungen gebaut werden. Anfang 2020 gingen die Arbeiten für den neuen Wertstoffhof dann los.

Der heutige Standort in unmittelbarer Nähe neben dem Edeka-Markt habe sich nach Inaugenscheinnahme als zentraler Ort für die Kommune erwiesen, sagte Scharf. Die gesamten Baukosten betrugen rund 220.000 Euro, wovon der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises 100.000 Euro bezuschusste. Den größeren Rest trägt die Gemeinde.

Bedenken aus der Bevölkerung Grabens

Der Bürgermeister nahm zu Bedenken aus der Bevölkerung Stellung, wonach der Platz gerade für LKw als zu klein angesehen werde. „Die neue Fläche ist nahezu doppelt so groß, wie an der Angerstraße, wobei dort an der Straße geparkt werden konnte. Insoweit kann ich die Gedanken nachvollziehen. Die jetzige Planung war eine Empfehlung des Abfallwirtschaftsbetriebes für die dreistündige Öffnungsphase pro Woche. Eine weitere Geländeversiegelung wäre möglicherweise unverhältnismäßig gewesen“, argumentierte er. Dennoch wolle man das Geschehen vor Ort in Zukunft beobachten und gegebenenfalls mit Rasengittersteinen eine Lösung finden.

Besondere Anerkennung fand Bürgermeister Andreas Scharf für die Mitarbeiter des Bauhofs, die sich stark in der Realisierung des Projektes eingebracht hätten. Weiterhin sprach er den Anwohnern des alten Hofs an der Angerstraße seinen Respekt aus. „Vielen Dank für das Erdulden von an- und abfahrenden Autos, Falschparkern und Abfuhrverkehr durch LKw in 35 Jahren“, sagte er.

Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs in Graben

Der Wertstoffhof sowie der Papiersammelcontainer zugunsten des Musikvereins Graben sind ab sofort jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die Altglas- und Weißblechcontainer sind jederzeit frei zugänglich.

