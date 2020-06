18:04 Uhr

Graben plant Bauprojekt für betreutes Wohnen

Plus Auf einem Grundstück in Graben neben der Sporthalle sollen 19 Wohnungen entstehen. Wer dort einziehen soll.

Von Uwe Bolten

Mit einem neuen Bauprojekt will die Gemeinde mehr Platz für betreutes Wohnen schaffen. So sollen an der Maria-Poyntz-Straße in Graben insgesamt 19 Wohnungen auf drei Vollgeschossen entstehen. Das Vorhaben war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Demnach sollen die Wohnungen jeweils zwischen 55 und 96 Quadratmeter groß sein.

Die Räte hatten bereits in einer nicht öffentlicher Sitzung beschlossen, das Grundstück neben der Sporthalle an die Schwabmünchner Firma Communis Projektbau zu veräußern – mit dem Ziel, eine Anlage für betreutes Wohnen zu errichten. „Voraussetzung für den Verkauf ist, dass die Wohnungen ausschließlich von Personen bewohnt werden dürfen, die Bedarf an betreutem Wohnen haben“, sagte Scharf. Außerdem sei die Zusammenarbeit mit einem Sozialträger, der die Betreuung übernimmt, vorgeschrieben – im vorliegenden Projekt sei dies die Caritas. Der Bau eines Gemeinschaftsraums mit Zugangsmöglichkeit für externe Nutzer sei ebenfalls geplant.

Wohnanlage für betreutes Wohnen entsteht in Graben neben der Sporthalle

„Das Grundstück neben der Sporthalle war im ursprünglichen Bebauungsplan für eine Bebauung mit einem Mehrfamilienhaus vorgesehen. Daher orientieren sich einige Kennzahlen wie die Geschossflächenzahl oder die Anzahl der Stellplätze an normalen Wohngebieten“, sagte Scharf. Aufgrund der von der Gemeinde geforderten dichteren Bebauung wären einige Vorgaben des Bebauungsplans nicht einzuhalten. Um das langwierige Verfahren einer Bebauungsplanänderung zu vermeiden, einigten sich die Räte zum Weg über Befreiungen. Wann mit dem Bau begonnen werden soll, steht noch nicht fest.

Pläne für zwei Mehrfamilienhäuser gehen gut voran

Konkreter sind dagegen die Pläne zur Realisierung von zwei gemeindeeigenen Mehrfamilienhäusern. Diese gehen nach Angaben von Bürgermeister Scharf gut voran. Das beauftragte Planungsbüro habe den größten Teil der Leistungen für das auf 3,5 Millionen Euro berechnete Projekt ausgeschrieben. Die Angebote lägen im geschätzten Kostenrahmen, die Vergabe könne erfolgen. „In der Verwaltung gehen immer wieder Anfragen ein, ob man sich als Mieter bereits vormerken lassen kann. Außerdem kursieren Gerüchte, die Wohnungen seien schon vergeben“, sagte Scharf. Über die Rahmenbedingungen der Vermietung werde aber erst in der Klausur im November oder Anfang kommenden Jahres im Gemeinderat diskutiert.

Lechfelder Straße in Graben wird saniert und ist gesperrt

Während sich die Räte mit Themen der kommunalen Entwicklung beschäftigten, waren außerhalb des Sitzungsraums im Bürgersaal immer wieder Motorengeräusche von der Lechfelder Straße zu hören. Einige Autofahrer nutzten die wegen der Sanierung gesperrte und nur für Anlieger freigegebene Straße, um die Umleitungsstrecke zu umfahren. Doch sie hatten Pech, denn die Absperrzäune am östlichen Baustellenende erlauben keine Durchfahrt.

Die Räte sprachen indessen auch über die Erweiterung des Kindergartens Pfiffikus. Bei einem Ortstermin Anfang Juni wurde bereits ein entscheidender Schritt für die Vergrößerung der Betreuungskapazitäten getan. Die Einrichtung soll durch einen zweigeschossigen Anbau an der Westseite erweitert werden. „Das Bestandsgebäude verlängert sich so zwar in das Festplatzgelände hinein, dafür bleibt der Garten unangetastet“, sagte Bürgermeister Andreas Scharf. In der Folge würden vom Architekten Gespräche mit den Beschäftigten über die Innengestaltung geführt, um einen optimalen Betriebsablauf zu gewährleisten. „Die Planung sollte möglichst bald abgeschlossen werden, damit der Förderantrag eingereicht werden kann“, betonte Scharf.

Die von der Gemeinde Graben angelegte Blühwiese neben dem Edeka-Markt wird in Zukunft dem neuen Wertstoffhof weichen. Bild: Uwe Bolten

Arbeiten für den neuen Wertstoffhof sollen im Juli beginnen

Ein weiteres Thema in der Sitzung war unter anderem der Bau des neuen Wertstoffhofs. Die Arbeiten sollen im Juli beginnen. Um die Barrierefreiheit im Gemeindegebiet zu verbessern, sollen 29 Bordsteine abgesenkt werden. Die Maßnahmen sollen rund 31.000 Euro kosten.

Die Gräbinger Wiesn wurde wegen der Corona-Krise abgesagt. Die mehrfach diskutierte Einfriedungssatzung wird nicht geändert, jedes Anliegen wird separat im Gremium entschieden. Um der Situation länger parkender Lastwagen an der Tankstelle an der Landsberger Straße Einhalt zu gebieten, wird auf dem dortigen Seitenstreifen die Parkdauer begrenzt.

