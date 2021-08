Grauer Sichtschutz am Friedhof in Großaitingen wird zum großen Streitfall

Plus Bürgermeister Erwin Goßner hatte einen Zaun für den Friedhof in Auftrag gegeben. Ein Angebot lag dem Gemeinderat aber nicht vor. Jetzt gibt es Ärger.

Damit hatte Bürgermeister Erwin Goßner in der jüngsten Gemeinderatssitzung wohl nicht gerechnet, als es um den Friedhofs-Sichtschutz ging: Zuerst erklärten die Gemeinderäte Karl Burkhart (Grüne) und Klemens Hutter ( CSU), dass sie dem nicht zustimmen können und dann verweigerten auch alle anderen Gemeinderäte ihr Handzeichen bei der Abstimmung.