Metallbauer Göppel in Großaitingen baut neu im Industriegebiet

Plus Der Großaitinger Metallbauer Göppel muss wachsen: Nach 32 Jahren wird das alte Gebäude zu klein. Der geplante Neubau wird im Industriegebiet nicht zu übersehen sein.

Von Elmar Knöchel

Vor nunmehr 32 Jahren wurde in Großaitingen der alte Zehentstadel renoviert, das war für Seniorchef Armin Göppel der Einstieg in die Selbstständigkeit. Die ersten fünf Jahre konnte er sich in der Fahrradwerkstätte seines Vaters einmieten und legte so den Grundstein für die heutige Firma. Als der Platz nicht mehr ausreichte, richtete sich der Metallbauer mit seinem neuen Firmengebäude in der Ährenstraße im Großaitinger Industriegebiet ein. Nach mehreren Um- und Erweiterungsbauten und mit mittlerweile 20 Mitarbeitern sind die Möglichkeiten am derzeitigen Standort weitestgehend erschöpft. Auch der Erwerb einer Halle in der Dinkelstraße brachte nur kurzfristig Erleichterung.

