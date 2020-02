Großfamilie in Untermeitingen: Bundespräsident als Patenonkel

Plus Robert und Isabel Schreiner aus Untermeitingen haben sieben Kinder. Das wird bald auch den Bundespräsidenten beschäftigen: er wird der Patenonkel.

Wenn ein Paar ein Kind bekommt, ist es aus mit Freizeit und Privatleben – so lautet jedenfalls die gängige Meinung. Was sollen Isabel und Robert Schreiner dazu sagen? Die beiden Untermeitinger haben sieben Kinder. Und als wäre das noch nicht außergewöhnlich genug, sind darunter auch noch Drillinge.

„Natürlich ist es bei uns laut und voll, aber trotzdem haben mein Mann und ich auch manchmal Zeit für uns“, sagt die Mutter. Das Wichtigste seien Planung und Organisation. Es sei ein bisschen wie beim Schachspiel: Sie müsse ihre vorausdenken, wer wann wo sei und wie am Schluss alles zusammenpasse. „Natürlich können wir auch spontan etwas unternehmen, aber dann wird es chaotisch.“

Der Tag fängt für die Familie früh an

Der Tag fängt für die Schreiners früh an – besonders für Vater Robert, der früher in der Kaserne Lagerlechfeld stationiert war und nun in der Ulrichskaserne arbeitet. „Ich muss unbedingt um fünf Minuten vor 6 Uhr ins Bad, sonst ist es die nächste Stunde besetzt“, sagt er. Isabel Schreiner, die früher als Sanitäterin gearbeitet hat, kümmert sich um die Kinder, während er weg ist. Am Nachmittag teilen sie sich die Kinderbetreuung auf: Robert Schreiner geht zum Beispiel oft mit den Mädchen spazieren. Die Mädchen, das sind Aurora (5), die dreieiigen Drillinge Ruby, Molly und Nelly (2) und Maureen, die im Dezember 2019 zur Welt kam. Sohn Fenimore (14) besucht die Schule und sein großer Bruder Kerry (19) arbeitet bereits. Er passt auch ab und zu auf seine Geschwister auf, wenn die Eltern sich einmal eine Auszeit gönnen – zum Beispiel, um ein Heavy-Metal-Konzert zu besuchen. „Da ist es dann endlich einmal leise“, sagt Robert Schreiner und zwinkert.

Die Familie besuchte vor Kurzem Bürgermeister Schropp im Rathaus. Der gratulierte ihnen zur Geburt des siebten Kindes. „Ich habe in den Unterlagen nachgesehen. Das letzte Mal, dass in Untermeitingen eine Familie das siebte Kind bekam, war in den 90er-Jahren“, berichtet Schropp. „Ob es hier schon einmal Drillinge gegeben hat, weiß ich nicht.“

Bundespräsident übernimmt die Ehrenpatenschaft

Schropp macht den Schreiners ein außergewöhnliches Angebot: Wenn die Eltern es wollen, übernimmt der Bundespräsident eine Ehrenpatenschaf für das siebte Kind, erklärt er ihnen. Sie wollen. Um die Formalitäten kümmert sich nun die Gemeinde Untermeitingen.

Neben einem Blumenstrauß hielt Bürgermeister Schropp auch einen Einkaufsgutschein für die Eltern bereit – für die Kinderausstattung. Die gehe mit Drillingen ziemlich ins Geld, sagen die Eltern. „Wir haben durchgerechnet, was es kostet, die drei mit Gläschen zu füttern. Eindeutig zu viel“, schildert Robert Schreiner.

Seine Frau ergänzt: „Seit die Drillinge keine Milch mehr trinken, muss ich für eine ganze Kompanie kochen.“ Auch einen Drillings-Kinderwagen mussten die Schreiners kaufen, alle Klamotten in dreifacher Ausfertigung und ein größeres Auto mit neun Sitzen. „Als Nelly, Molly und Roby da waren, habe ich noch Scherze gemacht, dass im neuen Auto noch ein Platz frei ist“, sagt der Vater. Mit Maureen ist das nun Vergangenheit.

Großfamilie schließt weiteren Nachwuchs nicht aus

Die Eltern sind glücklich mit ihren sieben Kindern und schließen nicht aus, dass später noch ein achtes folgen wird. Von Passanten müssen sie sich allerdings einiges anhören. Viele wünschten Beileid, weil so viele Kinder schließlich anstrengend seien, oder stempelten einen als faulen Sozialhilfeempfänger ab, berichtet die Mutter. „Man muss sich für jedes Kind, das über das zweite hinausgeht, rechtfertigen“, beklagt sie. Ältere Menschen seien da ganz anders, sie gratulierten zum zahlreichen Nachwuchs. „Und auch unsere ausländischen Mitbürger haben sich immer mit uns gefreut“, sagt Robert Schreiner.

Trotz bester Organisation bleibt den Schreiners übrigens immer ein Problem: „Leider haben wir beide nur je zwei Arme, einen zu wenig für alle unsere Töchter“, sagt die Mutter und lacht, während sich zwei der Drillinge an ihre Hände klammern.