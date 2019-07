vor 21 Min.

Gürtelprüfung an der Grundschule

Kooperation zwischen dem Polizei SV und der Grundschule West in Königsbrunn

Im vergangenen Schuljahr hatten sich 24 Schüler der Grundschule West in Königsbrunn in der Sport-AG zum Judo gemeldet und waren voller Tatendrang in den ersten Trainingsstunden auf der Tatami (Judomatte).

Im Laufe des Schuljahres stellte sich allerdings heraus, dass die Sportart „Judo“ nicht für jedes Kind geeignet war und so schrumpfte schließlich das Teilnehmerfeld im Jahresverlauf auf 14. Die aber zeigten großes Interesse und waren regelmäßig anwesend, hoch motiviert, engagiert und vor allem teamfähig. Nun konnte der verantwortliche Übungsleiter Günter Trautmann die Kinder erfolgreich auf das Highlight, die Gürtelprüfung, vorbereiten. So standen zum Ende des Schuljahres alle 14 Judoka auf der Matte, um ihr Können zu demonstrieren. Begleitet wurden sie dabei von ihren Eltern und Angehörigen, die sich über die großen Fortschritte der Judo-Kinder freuten. Johannes Daxbacher, Vizepräsident des Polizei-SV Königsbrunn, stand als Prüfer zur Verfügung und bewertete das Können der Prüflinge hinsichtlich der Boden- sowie Standtechniken und dem Randori (kultiviertes Kämpfen) mit unterschiedlichen Partnern.

Nach Prüfungsende zeigten sich der Prüfer, Judo-Übungsleiter Günter Trautmann, aber auch der Schulleiter Jürgen Naßl sehr zufrieden und überreichten die neuen Judogürtel (viermal gelb und zehnmal weiß-gelb) sowie die Urkunden des Deutschen Judo-Bundes an die glücklichen Kinder.

Ein gelungener Abschluss vor den Sommerferien, lobte Schulrektor Herr Jürgen Naßl und zeigte sich sehr beeindruckt über das Können und den respektvollen Umgang seiner Schülerinnen und Schüler.

Er bedankte sich insbesondere bei Günter Trautmann, der sich in seiner Freizeit mit großem Engagement für die Judoausbildung seiner Schüler einbringt und auch auf die Vermittlung von Respekt und einem partnerschaftlichen Miteinander großen Wert legt. Der Schulleiter bedankte sich bei den weiteren Übungsleitern vom Polizeisportverein Königsbrunn wie Philipp Schwalber und Stefan Wegmann, die Günter Trautmann bei vielen Judounterrichten zur Hand gingen.

