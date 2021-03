06:30 Uhr

Hallenbad, Bauplätze, Kita: Schwabmünchen investiert 22 Millionen Euro

Seit 40 Jahren ist ein eigenes Hallenbad ein Thema in Schwabmünchen. Jetzt soll es gebaut werden. Die Stadt steckt in diesem Jahr dreieinhalb Millionen Euro in die Planung

Plus Der Haushalt für 2021 steht: In welche Projekte die Stadt Schwabmünchen wie viel Geld steckt und wie die Prognosen für die Zukunft sind.

Von Maximilian Czysz

Einen Haushalt mit Signalwirkung haben die Schwabmünchner Stadträte einstimmig abgesegnet. Es gelte, in der Pandemie "die Segel richtig zu setzen", zitierte Bürgermeister Lorenz Müller den Philosophen Aristoteles. Der Grieche hatte seinerzeit den Einfluss des Menschen auf das Schicksal beschrieben. Das Schicksal in der Gegenwart bestimmt das Coronavirus - es hat auch Folgen für die Finanzen der Stadt. Sie sind nach der Einschätzung des Bürgermeisters aber nicht dramatisch. Deshalb musste auch kein "Sparhaushalt" aufgestellt werden, erklärte Müller vor den Stadträten.

Stadt Schwabmünchen investiert 22 Millionen Euro

Schwabmünchen habe das Corona-Jahr 2020 "finanziell gut überstanden", sagt Müller. Es habe geringe Einbußen bei der Einkommensteuer, Mehreinnahmen von rund 1,1 Millionen Euro bei der Gewerbesteuer und einen Pandemie-Ausgleich von rund 1,7 Millionen Euro gegenüber dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre gegeben. Nach dem Bericht der Kämmerei wird wohl kein Abbau der Schulden möglich sein. Die Kosten für das Lehrschwimmbad und neue Kindergartenplätze müssten über Kredite finanziert werden.

Dank ihrer "soliden Finanzpolitik" investiere die Stadt in die Bereiche Bildung, Kindertagesbetreuung, Wohnen, Infrastruktur, Gesundheit, Freizeit und Kultur rund 22 Millionen Euro, sagte Müller. Er bezeichnete den Haushalt von Kämmerer Bernhard Jauchmann als ein "kraftvolles Gesamtpaket XXL".

In der Stadt werden "Werte geschaffen"

Für Bernhard Albenstetter ist das Zahlenwerk mit einem Volumen von über 55 Millionen Euro ein "Rekordhaushalt". Der CSU-Fraktionsvorsitzende stellte in seiner Haushaltsrede die Investitionen in den Vordergrund: zehn Millionen für den Bau von Kindergärten, zwei Millionen Investitionszuschüsse für Vereine und Organisationen und dreieinhalb Millionen für das geplante Hallenbad. Die absolute Höhe der Summen mag vielleicht schwindelerregend wirken, sagte Albenstetter. Aber es sei zu erkennen, dass mit den Investitionen "Werte für die Zukunft" geschaffen werden. Mit ihnen werde auch Zuversicht in einer schwierigen Zeit gegeben.

Für Stadtrat Reinhold Weiher (Freie Wähler) ist der aktuelle Haushalt "mutig". Er soll der Pandemie trotzen und gleichzeitig die Botschaft aussenden: "Wir werden die Stadt 2021 und 2022 vorwärtsbringen." Weiher ging auf die Themen Transparenz, neue Mobilitätskonzepte für die Stadt und "Wohnraum für alle" ein. Über sie sollte offen nachgedacht werden. Konstantin Wamser (SPD) lobte das soziale Gefüge und ging im Speziellen auf die Vereinsförderung, die Jugend, die Innenentwicklung und den Klimaschutz ein. Kritik gab es von ihm zum Alten Rathaus. Die Stadt habe in den vergangenen Jahren fast eine Million Euro "reingesteckt". Die Sachlage sei diffus, die Informationspolitik bezeichnete er als "etwas mangelhaft". Er warnte davor, dass es am Ende heißt: "Außer Spesen nichts gewesen." Hans Pfänder (Grüne) ging auf das Neubaugebiet und die Kindergärten in Schwabegg und St. Anna in Schwabmünchen ein. Über die gefundenen Lösungen sei er froh.

Keine positiven Prognosen für die Wirtschaft

Nicht nur zurück, sondern auch nach vorne schaute Bürgermeister Müller. Er rechnet damit, dass Corona die Stadt auch in nächster Zukunft fest im Griff hat. Es sei mit Einbrüchen bei den Einkommensteuereinnahmen zu rechnen. Wegen der Schließungen im Einzelhandel und in der Gastronomie werde es auch deutlich niedrigere Gewerbesteuereinnahmen geben.

Das sind die wesentlichen Zahlen im Haushalt für 2021:

Verwaltungshaushalt: rund 36 Millionen Euro (2020: 35,4 Mio.)



Vermögenshaushalt: rund 19,6 Mio. Euro (16,5 Mio.)

Gesamtvolumen: 55,6 Mio. Euro (51,9 Mio.)

Einkommensteuer: 9,6 Mio. Euro

Gewerbesteuer: 7 Mio. Euro

Einnahmen (Gebühren, Entgelte, Miete): 12,5 Mio. Euro

Schlüsselzuweisungen: 1,6 Mio. Euro

Ausgaben durch Zuweisungen und Zuschüsse (zum Beispiel Kindertagesstätten, Wertachkliniken, Schulverbandsumlage): 6,7 Mio. Euro



Kreisumlage: 7,9 Mio. Euro

Neuverschuldung: 3,9 Mio. Euro, damit Ende 2021 voraussichtlicher Schuldenstand von 6,7 Mio. Euro (2020: 2,8 Mio.)

Rücklagen: 1,8 Mio. Euro (2020: 4,5 Mio.)

Investitionszuschüsse, zum Beispiel für Proberäume der Stadtmusikkapelle, das Vereinsheim des Reit- und Fahrvereins, die Arena des TSV sowie Gebäudesanierungen von Kirchen: rund 1,2 Mio. Euro

Ausbau der Fuggerstraße: 1 Mio. Euro

Wasserversorgung und Abwasser: 2,5 Mio. Euro

Planungs- und Baukosten Lehrschwimmbecken: 3,5 Mio. Euro

Lehrschwimmbecken: 3,5 Mio. Euro Erweiterung des Don-Bosco-Kindergartens Schwabegg und Neubau des Kindergartens St. Anna in Schwabmünchen : 4,8 Mio. Euro

und Neubau des Kindergartens in : 4,8 Mio. Euro Grunderwerb und Erschließung des Wohnbaugebiets Südwest III und Gewerbegebiet östlich des V-Markts durch die GWS: 15 bis 20 Millionen Euro

Pro-Kopf-Verschuldung: 190 Euro.

