Königsbrunn bleibt weiter ungeschlagen

Mit 35:29 besiegten die Handballer des BHC Königsbrunn die SG 1871 Augsburg/Gersthofen und bleiben in der Bezirksoberliga weiter ungeschlagen.

Nach Siegen gegen den SC Kissing und den TSV Niederraunau sowie der äußerst knappen Niederlage gegen den TSV Haunstetten 2 war für das Team von Coach Michael Hiermeier im Vorfeld nicht ganz klar, wie stark die SG 1871 Augsburg/ Gersthofen wirklich einzuschätzen ist.

Die BHC-Herren, mit leicht umgestelltem Kader, ließen sich von Beginn an vom Gegner nicht unter Druck setzen. Besonders die jungen Spieler Markus Steinbrecher, Luis Dormair, Philipp Herzog und Tim Sailer unter Führung von Lukas Alber zeigten in der ersten Spielhälfte, dass auch sie ein Spiel voll im Griff haben können. So stand es bereits nach 20 Minuten 13:9 für den Gast aus Königsbrunn. In die Pause ging es dann beim 19:14 mit einem sehenswerten Tor von Luis Dornmair.

Zum Start der zweiten Halbzeit griff das Heimteam nochmals an und kam sogar bis auf drei Tore heran. Doch zu viele unnötige Zwei-Minuten-Strafen kosteten den Gastgebern den nötigen Spielfluss. So konnte nun auch der frisch eingesetzte Rechts-Außen-Ersatz, Thomas Hube aus dem Team Herren 2, drei weitere Tore erzielen. Letztlich spielte der BHC eine souveräne zweite Halbzeit und sicherte sich mit dem Endstand von 35:29 die Tabellenführung, ohne bisher einen einzigen Verlustpunkt hinnehmen zu müssen.

Am kommenden, spielfreien Wochenende werden die Königsbrunner Herren nochmals alle ihre Kräfte sammeln, um beim Auswärtsspiel am 4. Dezember gegen die HSG Lauingen/Wittislingen erneut eine gute Leistung abrufen zu können. (SZ)

BHC Königsbrunn: Schwarz, Schneeberger (Tor) – Böhm (2), Dornmair (4), Bartsch (1), Grobe, M. (3), Neuberger, Herzog P. , Alber (7/5), Steinbrecher (5), Sailer (9), Herzog, M. (1), Huber (3).