Starke Bobinger Vorstellung

Den ersten Auswärtssieg der Saison feierten die Bobinger Handballer am vergangenen Samstag. Der TSV gewinnt in Meitingen klar mit 35:22.

Zu Beginn sah es zunächst nach einem Traumstart der Singoldstädter aus, doch sie machten sich das Leben selber schwer, in dem sie klare Einwurfmöglichkeiten ausließen. Doch auf die Abwehr und den bärenstarken Torhüter Thomas Gebauer war Verlass. So konnten die Bobinger zwar nie deutlich wegziehen, gingen aber mit einer verdienten 15:11 Führung in die Kabine.

Mit mehr Verantwortung für den Ball wollten die Männer um Trainer Stadlmair in die zweite Halbzeit starten. Doch zunächst das gleiche Bild wie im ersten Durchgang. Die Abwehr stand souverän, doch im Angriff wurden zu viele Chancen vergeben.

Meitingen ließ die Bobinger Handballer nicht davonziehen

Meitingen war über die ganze Zeit sehr kampfstark und ließ die Bobinger nicht davonziehen. Doch ab Minute 40 änderte sich das Bild. Keeper Thomas Gebauer vernagelte das Tor, und durch ein schnelles Tempospiel zogen die Bobinger mit 31:21 davon. Somit ging der Matchplan wieder klar auf und Bobingen kann die nächsten zwei Punkte mit einem 35:22-Auswärtssieg einfahren. "Die Abwehr hat mir heute sehr geholfen, damit ich heute die Paraden abliefern konnte. Auch mein Torhüterkollege Tobias Lenz hat einen super Job gemacht und mir wertvolle Tipps gegeben. Es war ein klarer Sieg von uns, aber nun gilt es, die Konstanz der Leistung zu halten und zu verbessern", so der zufriedene Thomas Gebauer.

Für Bobingen steht jetzt zunächst ein Wochenende Pause an, bevor es nach Göggingen zum nächsten Auswärtsspiel geht.

TSV Bobingen: Gebauer, Lenz (Tor); Pillmayr (8/1), Steininger (5), Müller M. (4), Deininger (3), Vogt (3/2), Müller T. (3), Kraus (2), Muliyanto (2), Winkler (2), Huber (1), Pfeffer (1), Riedlinger (1)