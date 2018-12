vor 8 Min.

Hauptversammlung der Freien Wähler

Auch Landtagsabgeordneter Fabian Mehring spricht

Bei der Jahreshauptversammlung der Freien Wähler Langerringen konnte Vorsitzender Herbert Graßl neben dem Vorstandsteam und den Mitgliedern auch einen ganz besonderen Gast begrüßen: Landtagsabgeordneter Fabian Mehring folgte der Einladung und bekam dort gleich zu Beginn Gratulationen zu seinem Wahlerfolg. Danach berichtete Graßl über die Aktivitäten der Freien Wähler im abgelaufenen Jahr. Es wurden viele Termine und Veranstaltungen der Freien Wähler auf Kreis- und Bezirksebene besucht. Es gab auch zwei Veranstaltungshöhepunkte. Zum einen die Informationsveranstaltung über die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, bei der Landtagsabgeordneter Johann Häusler über das Volksbegehren referierte und den Anwesenden die politische Debatte im Landtag näher brachte. Der zweite Höhepunkt war das Herbstfest, bei dem der Vorsitzende Herbert Graßl nicht nur ein gut gefülltes Sportheim, sondern auch drei Kandidaten der Landtagswahl 2018, Johann Häusler aus Biberbach, Fabian Mehring aus Meitingen und Anton Rittel aus Adelsried, begrüßen durfte.

Die Tagesordnung sah auch den Punkt Neuaufnahmen vor, bei dem Dieter Bruche und Monika Graßl als neue Mitglieder der Freien Wähler Langerringen gewonnen werden konnten.

Nach der Abhandlung der Tagesordnung kam Mehring zu Wort. Er hob besonders hervor, dass so ein gutes Wahlergebnis unter anderem nur durch die jahrelang hervorragende politische Arbeit auf kommunaler Ebene erzielt werden konnte. Des Weiteren gab er interessante Einblicke in den Prozess der Regierungsbildung, die Außenstehenden in der Regel verborgen bleiben. Außerdem berichtete er über seine neue Aufgabe als Parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler Landtagsfraktion.

Unter Tagesordnungspunkt Sonstiges wurden noch verschiedene aktuelle Themen rund um die Langerringer Dorfpolitik angeschnitten.

Themen Folgen