Heiße und coole Jobs

Plus Die heißen Tage sind nicht vorbei: Bei den Temperaturen kommen viele ins Schwitzen, doch es gibt auch Arbeitsplätze, bei denen es sich aushalten lässt.

Heiß her geht es auf dem Arbeitsplatz von Uwe Kienle und Thomas Henning. Die beiden Baurbeiter von der Firma Kutter asphaltieren gerade den Weg zum neuen Norma an der Augsburger Straße in Schwabmünchen. „Man gewöhnt sich dran. Ich mach den Job jetzt schon 30 Jahre“, sagt Uwe Kienle, der trotz der Hitze relativ entspannt wirkt.

Sein Kollege Thomas Henning zückt sein Handy, das anzeigt, wie heiß es auf dem frisch geteerten Weg ist: 160 Grad. „In Augenhöhe haben wir dann noch immer 60 Grad“, erklärt der Arbeiter, der sich zum Schutz einen Strohhut aufgesetzt hat. „Die meisten tragen inzwischen eine Kopfbedeckung, um sich vor der Hitze zu schützen. Das ist bei diesen Temperaturen schon eine Plackerei.“

Sein Tipp: viel trinken – rund sechs Liter lässt er an einem heißen Tag durch die Kehle rinnen. Und er hat sich ein nasses Handtuch um den Nacken gebunden. „Das bringt wenigstens etwas Abkühlung“, so Thomas Henning.

In kurzen Hosen oder mit freiem Oberkörper laufen die beiden Bauarbeiter nicht rum. Thomas Henning: „Auch wenn es an solchen Tagen schwer fällt: Wir müssen aus Sicherheitsgründen lange Hosen und was am Oberkörper tragen.“

Bayernliga-Vorbereitung läuft trotz Hitze nach Plan

Ordentlich ins Schwitzen kommen auch die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen. Sie stecken momentan mitten in der Vorbereitung für die neue Saison, die am Freitag, 12. Juli, mit dem Derby gegen den alten Rivalen aus Landsberg beginnt. „Auch am Abend, wenn wir trainieren, sind es fast noch 30 Grad. Aber wir können es uns nicht erlauben, bei der Hitze kürzer zu treten“, sagt Trainer Paolo Maiolo.

Denn angesichts der kurzen Pause zwischen beiden Spielzeiten bleiben den Schwabmünchnern gerade noch vier Wochen zur Vorbereitung. Und ausgerechnet jetzt steht der anstrengendere Teil an, wo es um Kraft und Ausdauer geht. „Das ist im Moment trotz der hohen Temperaturen sehr intensiv. Ab Montag liegt dann der Schwerpunkt eher auf Schnelligkeit, Technik und Taktik“, so Maiolo.

Keine Einschränkungen beim Schulsport

Ähnlich wie der Bayernliga-Coach sehen es die Verantwortlichen für den Schulsport am Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen. Dort gab es am gestrigen Donnerstag sogar Bundesjugendspiele der Klassen fünf und sechs mit rund 240 Kindern. Wie Sportfachleiter Thomas Hoffmann betonte, habe er vorher einen Elternbrief herausgegeben und dabei unter anderem auf die Thematik Hitze hingewiesen. „Darauf gab es tatsächlich ein paar Eltern, die ihre Kinder für diesen Tag abmeldeten, was mir unbegreiflich ist. Wer ausreichend Sonnenschutz aufgelegt hat, genügend trinkt und sich, wenn möglich im Schatten aufhält, braucht keine gesundheitlichen Probleme zu befürchten.“

Es betonte auch, dass nur sportliche Kurzbelastungen, maximal ein 50-Meterlauf, gefordert werden und für ausreichend Pausen dazwischen gesorgt sei. „Gefreut hat mich, dass so viele Schüler trotz der Temperaturen freiwillig Fußball oder Volleyball spielten, und zwar ausdauernd, ohne Probleme zu bekommen. Das zeigt die Freude am Sport, die wir ja auch immer zu vermitteln versuchen. Kinder sind wesentlich belastbarer, als manche Eltern glauben. Sie dürfen motorisch ruhig gefordert werden“, so der Fachleiter und fügte hinzu: „Im Schatten auf dem Sportplatz ist es angenehmer als im Schulhaus.“

Sport trotz Hitze finden in Schwabmünchen Bundesjugendspiele statt. . Fotos: Reinhold Radloff

Die coolen Jobs im Eiscafe

Von der Hitze profitieren die Eiscafés. Vor dem Venezia in Schwabmünchen bilden sich derzeit öfters lange Schlangen. Zehn Mitarbeiter plus zwei Eiskonditoren kümmern sich um die Kundschaft, die zusätzlich an 40 Freilufttischen, zum Teil abgeschattet, Platz findet.

Einen coolen Job haben Claudio Zancanaro rechts Nataniel Bertain vom Eiscafe Venezia Schwabmünchen Bild: Reinhold Radloff

Dort ist bei dieser Hitze den ganzen Tag was los, am meisten nach 17 Uhr. Chef Claudio Zancanaro kennt zwar keine wissenschaftliche Erklärung für die kühle Wirkung von Eis, weiß aber: Seine Kundschaft liebt den kalten Schmerz auf der Zunge und auf dem Weg in den Magen. Als Eis des Jahres bezeichnet er seine Eigenkreation Yoghurt Tropical. Den kühlsten Arbeitsplatz haben natürlich seine Eiskonditoren, die über 40 verschiedene Sorten mit frischer Milch herstellen. Obwohl es in den Innenräumen des Lokals angenehm kühl ist, die Gäste wollen alle draußen unter freiem Himmel sitzen.

