Herrenmannschaft steigt auf

Vorzeitiges Saisonende bringt Meistertitel für die sechste Mannschaft

Aufgrund der Corona-Krise konnte in den letzten Monaten der Tischtennisbetrieb nicht fortgeführt werden. Die Mannschaften, die vor der Spieleinstellung bereits die Tabelle anführten, stiegen jetzt aufgrund des vorzeitig eingeläuteten Saisonendes auf. Deshalb durfte unter anderem die sechste Herrenmannschaft der Tischtennisabteilung des TSV Königsbrunn den Meistertitel feiern, dank der starken Leistungen, die das Team bereits zuvor zeigte.

In der Bezirksklasse setzte sich die Mannschaft um Kapitän Christian Kade gegen neun andere Konkurrenten durch. Das Besondere dabei ist, dass während der ganzen Saison dreizehn unterschiedliche Spieler am Erfolg beteiligt waren. Besonders Rolf Meiller (13:1), Alexander Oks (24:6), Yevhen Makieiev (10:0) und Darius Schmitt (12:1) trugen mit tollen Bilanzen zum Aufstieg bei. In der sechsten Herrenmannschaft standen während der Spielrunde vor allem der Spaß und das Sammeln von Erfahrung im Vordergrund – umso erfreulicher, dass am Ende sogar der erste Platz mit einer Bilanz von 27:3, knapp gefolgt vom SV Ried III, heraussprang.

Den beiden „Tischtennis-Urgesteinen“ Siegfried Hertlen und Günter Wüst war es in ihrer Abschlusssaison aufgrund der aktuellen Lage aber nicht vergönnt, ihre letzten Spiele zum Ende zu bringen. Trotzdem stellt der Aufstieg mit dem Team ein zwar etwas ungewöhnliches, aber hoffentlich zufriedenstellendes Karriereende dar.

