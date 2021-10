Hilfe

Neue Anlage: So rettet die Schwabmünchner Wasserwacht

Plus Im Notfall können die Retter nach einem Umbau des Ufers ihre Boote schneller zu Wasser lassen. Das Beispiel fand an anderen Stellen in der Region Nachahmer.

Von Christian Kruppe

Bibbernd stehen eine Handvoll Jugendliche bei Schwabmünchen am Wertachufer. Dann kommt die erlösende Ansage von Michael Ringel. „Raus aus den Anzügen und trocken legen“, ruft der stellvertretende technische Leiter der Kreiswasserwacht Augsburg-Land. Es ist auch, trotz Sonnenschein ungemütlich in der Wertach. Doch die jungen Wasserretter haben mehr oder weniger keine Wahl. „Das zählt zur Ausbildung. "Wir haben hier tolle Möglichkeiten, das unser Nachwuchs mit allen Gerätschaften üben kann“, erklärt Ringel mit Blick auf den Uferbereich an der Schwabmünchner Wasserwachtstation. Das war vor ein paar Jahren noch anders.

