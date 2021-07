Hiltenfingen

vor 34 Min.

Ein Jahr Bürgermeister in Hiltenfingen: "Corona hat Schwächen aufgezeigt"

Plus Ein Jahr im Amt: Wie Robert Irmler seinen Start als Hiltenfinger Bürgermeister erlebt hat und welche Projekte er in Angriff genommen hat.

Von Carmen Janzen

Bezirkskaminkehrermeister Robert Irmler ist nun seit gut einem Jahr im Amt als Hiltenfingens Bürgermeister. Der Vater dreier Kinder war der einzige Kandidat und trat als gemeinsamer Wahlvorschlag der beiden parteiunabhängigen Wählervereinigungen Christliche Wählerunion und Freie Wählervereinigung an. Das ist quasi Tradition in Hiltenfingen und wird seit rund drei Jahrzehnten so gehandhabt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen