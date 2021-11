Haus für Kinder wächst schon nach oben

Plus Wegen Rohstoffmangel musste der Bauplan für das neue Kinderhaus in Hiltenfingen geringfügig geändert werden. Warum der Kirchturm jetzt die ganze Nacht leuchtet.

Der Bau des neuen Hauses für Kinder in Hiltenfingen als zweites Gebäude des gemeindlichen Kindergartens schreitet voran. Das Erdgeschoß und die Wände des Obergeschosses sind schon aufgerichtet. Bald werden der Dachstuhl aufgebaut und dann ein Richtfest gefeiert.