Radweg zwischen Hiltenfingen und Ettringen soll jetzt kommen

Plus Der lange gewünschte Radweg zwischen Hiltenfingen und Ettringen soll realisiert werden. Weitere Veränderungen gibt es bei den Kindergartenbeiträgen.

Ein durchgehender Geh- und Radweg zwischen Hiltenfingen und Ettringen steht schon lange auf der Wunschliste der Gemeinde. Der Verlauf auf Hiltenfinger Flur auf einem noch auszubauenden Feldweg etwas abgesetzt zur Staatsstraße 2015 wurde schon seit Längerem festgelegt. Dieser drei Meter breite asphaltierte Weg dient dann auch als Landwirtschaftsweg.