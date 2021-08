Unbekannte zerstechen Autoreifen in Hiltenfingen

An zwei Autos haben Unbekannte in der Nacht die Reifen beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in Hiltenfingen Autoreifen zerstochen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen Dienstag gegen 20 Uhr und Mittwoch gegen 8 Uhr. Die beiden Autos waren in der Kornstraße in Hiltenfingen geparkt.

An den beiden Fahrzeugen wurden die Reifen mit einem Messer oder ähnlichem Schneidewerkzeug angestochen und Gummiteile abgeschnitten. Der Sachschaden beträgt etwa 400 Euro. Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können, sollten sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden.