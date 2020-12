vor 18 Min.

Hiltenfingen erhöht die Bestattungsgebühren

Plus Der Hiltenfinger Gemeinderat beschließt eine neue Satzung: Nach Jahren der Konstanz gehen die Preise für Bestattungen im neuen Jahr nach oben.

Von Hieronymus Schneider

Sieben Jahre lang blieben die Gebühren für Bestattungsdienste am Hiltenfinger Friedhof konstant. Nun sollen sie im neuen Jahr um durchschnittlich 15 Prozent steigen.

Bestattungsgebühren in Hiltenfingen: Normalgrab für 389 Euro

So kostet das Ausheben und Schließen eines Normalgrabes künftig 389 Euro und der Bestattungsdienst in der Aussegnungshalle 150 Euro für jeden Sterbefall. Auch der Abrechnungsmodus ändert sich. Künftig werden den Bürgern alle Arbeiten innerhalb des Friedhofs von der Gemeindeverwaltung und nicht mehr vom Bestattungsdienst Welzmiller in Rechnung gestellt. Die Gemeinde rechnet dann mit der Firma die vertraglichen Leistungen ab. Die neue Abgabesatzung mit allen anfallenden Gebühren wurde vom Gemeinderat einstimmig zum 1. Januar 2021 beschlossen.

Die Beauftragte für Senioren und Behinderte, Helga Kratzer, stellte das Konzept des Landkreises Augsburg mit den Beauftragten in allen Gemeinden als Ansprechpartner vor. Besonders wies sie auf die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) hin. Diese berät alle Menschen mit Behinderungen oder die davon bedroht sind sowie deren Angehörigen kostenlos zu allen Fragen zur Rehabilitation und Teilhabe.

Im Landkreis Augsburg wird die Beratung vom Caritasverband gemeinsam mit der Stadt und vom Bunten Kreis durchgeführt. Zur Vermittlung mit diesen und zu anderen Hilfseinrichtungen können sich Hilfesuchende über die Gemeinde an Helga Kratzer wenden. Bürgermeister Robert Irmler will die Barrierefreiheit in und zu allen öffentlichen Gebäuden herstellen. "Im Kindergarten und in der Schule sind wir dabei schon sehr weit fortgeschritten", sagte er vor seinem Rückblick auf das zu Ende gehende, besondere Jahr.

Hiltenfingen hat jetzt mehr als 1600 Einwohner

Neben allen bekannten Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie sei für Hiltenfingen besonders erfreulich, dass die Einwohnerzahl erstmal über 1600 anstieg. Deshalb sei der Bau eines neuen Kindergartens auch das vorrangige Ziel des neuen Jahres.

