Horizonte geht auch andere Wege

Auch Rücken an Rücken wurde in Bobingen gesungen.

Vor 30 Jahren haben sich Chor und Band gegründet. Beim jüngsten Auftritt gab es wieder Gänsehautmomente

Von Anja Fischer

Es ist nun 30 Jahre her, dass sich in Bobingen Chor und Band mit Namen Horizonte gegründet haben. Das ist eine lange gemeinsame Zeit, auf die nicht jede Gruppe einmal zurückblicken kann. Gemeinsam unterwegs haben Chor und Band seit ihrer Gründung im Herbst 1989 schwere Stürme überstanden und machen doch immer noch gemeinsam Musik. Viele der Mitglieder sind seit der Anfangszeit dabei.

Begonnen hat Horizonte seine musikalische Karriere mit der Gestaltung von Gottesdiensten mit Liedkompositionen der Gegenwart. Seitdem sind sie im Großraum Augsburg mit ihrer – teilweise auch selbst komponierten – Musik unterwegs, und bei jedem Auftritt füllen sie die Kirchen und Häuser, in denen sie auftreten. Auch jüngst in der Bobinger Pfarrkirche St. Felizitas: Die dort vorgetragenen Stücke standen unter dem Motto „Unterwegs“ und boten eine Rück- und Vorausschau mit Liedern über neue Wege, mutige Schritte, Aufbruch und Geleit. Schon beim Einzug machte Horizonte deutlich, dass der Name auch Programm ist. Mit dem ersten Lied zog der Chor nämlich vom Eingangsportal zum Altarraum und machte dabei Station in verschiedenen Teilen der Kirche. Für die Besucher ein ganz besonderes Konzerterlebnis, denn nur selten trägt ein mehrstimmiger Chor seine Lieder mitten im Publikumsraum vor. Aber auch eine Herausforderung für die Sänger, die sich dabei direkt ihren Zuhörern gegenüber sahen, wie Anke Fehle berichtet. Sie gehört zwar nicht seit Beginn, aber seit nunmehr 26 Jahren zu Horizonte und hat in der Gruppe Höhen und Tiefen erlebt.

Eine diese Tiefen war beispielsweise, wenn Chormitglieder während des Studiums in anderen Orten lebten und nicht mehr mitmachen konnten. „Aber wir verloren uns nicht aus den Augen, und viele fanden wieder einen neuen Anfang“, berichtet Fehle. Es seien enge Freundschaften in dieser Zeit entstanden, die sie nicht mehr missen wolle. Auch empfinde sie es als spannend und bereichernd, mit so einer Gruppe unterwegs zu sein. Natürlich träfen hier Menschen mit unterschiedlichen Charakteren zusammen, aber gerade das mache es aus. Anke Fehle findet, dass Chor und Band über die Zeit aneinander gewachsen sind. Sie freut sich schon darauf zu erleben, wo die gemeinsame Reise noch hingehen wird. Sicherlich wird es dabei wieder den einen oder anderen Gänsehautmoment geben – so wie beim jüngsten Konzert in Bobingen. „Wenn wir durch unser Musizieren in Menschen etwas auslösen oder bewegen oder sie so erreichen, dass dem einen oder anderen schon Tränen in den Augen standen, dann sind das schon besondere Augenblicke“, beschreibt sie solche Momente. Oft bekomme der Chor Rückmeldungen nach einem Konzert. Als „Wohltat für die Seele“ oder „eine Stunde voller Trost“ wird der Auftritt dann oft beschrieben.

Beim Konzert in der Pfarrkirche sei es durch die Positionierung im Kirchenraum auch spannend für das Publikum gewesen, bei einigen Liedern die einzelnen Chorstimmen zu hören und nicht nur den Chorklang.

Selbst Anke Fehle ist von der Musik und dem Neuen Geistlichen Lied mit seinen Texten immer noch begeistert. „Unser Chorleiter Matthias Ferber komponiert ja auch viel selber, und wir sind dann seine Instrumente“, freut sie sich und sagt mit einem Augenzwinkern: „Außerdem: Wer singt, betet doppelt, heißt es.“ Aber nicht nur deshalb wird Chor und Band Horizonte weiter gemeinsam unterwegs sein.

