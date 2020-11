vor 48 Min.

Hubschrauber fliegt Schwerverletzten in Klinik

Zwischen Hiltenfingen und Ettringen hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet.

Plus Mit dem Hubschrauber wird am späten Montagnachmittag ein Schwerletzter nach einem Unfall zwischen Hiltenfingen und Ettringen in die Klinik geflogen.

Von Maximilian Czysz

Der genaue Hergang des Unfalls am südlichen Ortsende von Hiltenfingen war am Montagabend noch unklar. Ein Auto war gegen einen Baum geprallt.

Alarmiert wurden neben Polizei und Rettungskräften auch die Feuerwehren aus Hiltenfingen, Langerringen und Schwabmünchen, die mit vier Fahrzeugen und 20 Freiwilligen anrückten. Für sie war es der zweite Einsatz an einem Tag: Mittags hatte bereits eine Brandmeldeanlage in einem Schwabmünchner Betrieb angeschlagen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Falschalarm nach einer Staubverwirbelung.

