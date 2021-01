vor 1 Min.

In Untermeitingen sollen Autofahrer bald kontaktlos tanken können

In Untermeitingen sollen Autofahrer künftig an einer unbemannten Tankstelle tanken können.

Plus In der Lagerlechfelder Straße in Untermeitingen entsteht eine unbemannte Tankstelle. Außerdem spricht sich der Gemeinderat für Mitfahrerbänke im Lechfeld aus.

Von Piet Bosse

In Untermeitingen soll eine unbemannte Tankstelle gebaut werden. Dafür hat sich der Gemeinderat ausgesprochen. Sie wird auf dem Gelände eines Discounters in der Lagerlechfelder Straße errichtet. Die Ausfahrt erfolgt zur Daimlerstraße. An der neuen Tankstelle sollen Autofahrer kontaktlos tanken und bezahlen können.

Kontaktlos tanken in Untermeitingen: Bündnis Lechfeld war dagegen

Wegen des Neubaus fallen im südlichen Bereich 20 Stellplätze weg. Insgesamt stehen aber 104 Parkplätze zur Verfügung, also deutlich mehr als die Stellplatzsatzung vorsieht. Bürgermeister Simon Schropp sprach sich für den Bauantrag aus, auch weil es bisher in Untermeitingen keine Tankstelle gibt.

Das Bündnis Lechfeld war dagegen. "Es gibt im Umkreis mehrere Tankstellen und die Automobilindustrie wird sich verändern. Den Platz und die verbrauchte Energie könnte man besser nutzen, zum Beispiel für eine E-Ladestation“, sagte Ines Schulz-Hanke. Die anderen Fraktionen befürworteten die E-Mobilität und eine mögliche E-Tankstelle ebenfalls, hatten aber nichts gegen die unbemannte Tankstelle einzuwenden.

Untermeitinger Gemeinderat will Mitfahrbänke im Lechfeld errichten

Der Gemeinderat möchte außerdem ein neues Mobilitätsprojekt auf den Weg bringen. So sollen im Lechfeld Mitfahrbänke entstehen. Diese dienen als Stationen für Mitfahrgelegenheiten und wurden beispielsweise im Landkreis Landsberg schon vor einigen Jahren eingeführt.

Nun sollen auch in Untermeitingen und Lagerlechfeld Mitfahrbänke installiert werden. Es seien aber noch versicherungstechnische Fragen zu klären, und auch die Standorte müssten noch genau abgestimmt werden, sagte Schropp. Es sei ein Projekt für die Zukunft. "In der aktuellen Corona-Lage können wir uns nicht vorstellen, dass Mitfahrer unterwegs sind“, sagte Schropp. Die Gemeinde wolle das Projekt Anfang nächsten Jahres in Angriff nehmen, wenn die Nachbargemeinden mitmachen und rechtliche Fragen geklärt sind.

Darüber hinaus stand ein zweites Mobilitätsprojekt zur Diskussion. Die Gemeinde will digitale Anzeiger im öffentlichen Nahverkehr errichten. Der Gemeinderat beschloss, sich an der vom Augsburger Verkehrsverbund durchgeführten Installation zu beteiligen. Die Mitglieder sprachen sich für Anzeigen mit dauerhaftem Stromanschluss aus. Die Kosten für jeden einzelnen Standort liegen zwischen 8500 und 9500 Euro. Aus Bundes- und Landesmitteln werde das Projekt voraussichtlich zu 75 Prozent gefördert, sagte Schropp.

Öffentliche Toiletten für Untermeitingens Grüne Mitte

Das geplante neue Untermeitinger Zentrum Grüne Mitte soll erweitert werden. Der Gemeinderat stimmte dafür, dass an der Lechfelder Straße auf knapp 100 Quadratmetern Raum für eine öffentliche Toilette und ein Lager für Veranstaltungsausrüstung entstehen. Das Flachdach des neuen Nebengebäudes soll begrünt werden.

Die Asylunterkunft, die der Landkreis Augsburg seit fünf Jahren in der Lagerlechfelder Straße betreibt, bleibt für fünf weitere Jahre bestehen. Das Landratsamt hatte die Gemeinde gebeten, die Unterkunft weiterhin zur Verfügung zu stellen.

Weil im Gewerbegebiet das Wohnen eigentlich nicht vorgesehen ist, wurde die Unterkunft 2015 auf fünf Jahre begrenzt. Mit einer erneuten Befristung von fünf Jahren stimmte der Gemeinderat für die weitere Nutzung. Bürgermeister Schropp sagte, es gebe keine Probleme wegen der Unterkunft, und auch das Zusammenleben mit der Nachbarschaft funktioniere.

