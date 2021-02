vor 19 Min.

In Wehringen steht jetzt ein Narrenbaum

In Wehringen steht jetzt ein Narrenbaum: Er erinnert an den Fasching. Der Smiley auf dem Banner sagt es deutlich: Er vergießt eine Träne, weil der Wehringer Faschingsumzug abgesagt wird.

Von Anja Fischer

Faschingsclub-Vorsitzender Franz Schneider ist froh über diese Möglichkeit, den Fasching doch noch nach Wehringen zu tragen.

„Wir dürfen ja sonst nicht viel machen, da ist der Narrenbaum eine tolle Idee!“, sagt er und verrät, dass er schon an so manchem Tag daran denkt, was gerade in einem normalen Fasching in Wehringen passieren würde: die Bunten Abende, der Faschingsumzug – alles fällt in diesem Jahr aus. „Es ist Fasching ohne Fasching“, bedauert Schneider.

Den Wehringer Narren fehlt der Ausnahmezustand

Auch Conny Müller, ein anderes Wehringer Faschings-Urgestein, fühlt sich in dieser Faschingssaison unwohl: „Es fehlt einfach der Ausnahmezustand“, sagt sie und lacht: „Da schmecken einem nicht einmal die Krapfen!“ Nach dem Vorbild der Faschingsnarren in Markt Wald wurde deshalb in Wehringen ein Narrenbaum aufgestellt. Geschmückt wurde er stilecht mit dem Logo des FCW und den kleinen Bärenanhängern, die es im Jahr 2000 als Faschingsabzeichen gab. „Keine Feste – keine Treffen, doch wir dürfen nicht vergessen, Lachen, Spaß und Fröhlichkeit, gehört zum Leben allezeit!“ steht auf einer Tafel zu lesen. „Gerade heuer ist es wichtig, das Leben nicht so ernst zu nehmen“, finden die Mitglieder des Faschingsclubs.

Sie lassen sich nicht unterkriegen: Fröhlichkeit gehört zum Leben, haben die Wehringer auf ein Plakat am Narrenbaum geschrieben. Bild: Reinhold Radloff

Kurzfristig wurde der Narrenbaum organisiert, nur zehn Tage brauchte die Mannschaft um Franz Schneider, um den Baum, die Schilder und die Genehmigungen zu beschaffen und den Baum zu schmücken und zu dekorieren. „Das Team hat gut zusammengeholfen, es hat alles geklappt“, sagt er. Man könne beim FCW eben über viele Talente in den eigenen Reihen verfügen.

Der Stamm des Wehringer Narrenbaums stammt aus dem Gemeindewald

Bürgermeister Manfred Nerlinger hat die Aktion gerne mit einem Baum aus dem Gemeindewald unterstützt. „Die Idee ist genial“, sagt er. Das Leben gehe trotz Corona weiter und er könne sich ohnehin immer auf seine Wehringer verlassen. Denen falle zu jeder Lebenslage etwas ein. Der Wehringer Narrenbaum soll bis zum Ende der Faschingszeit am Dorfplatz stehen bleiben. „Dann haben wir wenigstens etwas, was an den Fasching erinnert, auch wenn es sonst in diesem Jahr recht langweilig ist“, sagt Franz Schneider. Da hilft es auch nicht viel, dass das Faschingsoberhaupt in diesem Jahr zum ersten Mal seit 20 Jahren Zeit hat, die Faschingssendungen im Fernsehen zu verfolgen. „Wenn man sonst selber Fasching macht, ist Fernsehen eher langweilig“, stellt er trocken fest.

