Integrationspreis für das Nähprojekt

Das Projekt „Faribag“ aus Schwabmünchnen wird ausgezeichnet

Seit dem Juli 2018 gibt es in Schwabmünchen den Verein Faribag Integrationswerkstatt. Unter dem Dach des Caritasverbandes Schwabmünchen war zuvor ein Nähprojekt entstanden, das geflüchteten Frauen durch das gemeinsame Nähen von Taschen eine Chance geben sollte, sich untereinander zu treffen und in Teamarbeit etwas Nützliches und Brauchbares zu fertigen.

Nebenbei bestand die Gelegenheit, die deutsche Sprache zu üben und zu verbessern, berufliche Fähigkeiten im Nähen einzubringen, neue Kenntnisse zu gewinnen und sich einen kleinen Verdienst zu erarbeiten. In einem geschützten Rahmen bietet der Verein den Geflüchteten dort die Möglichkeit, Pünktlichkeit, exaktes Arbeiten und Verantwortung zu erlernen, um auf dem deutschen Arbeitsmarkt eine Chance zu haben. Die Teilnehmer werden im richtigen Umgang mit den Nähmaschinen und in Teamarbeit geschult.

Der Name Faribag entstand aus dem Vornamen der ersten Schneiderin, Fariba, der Bezeichnung „fair“ und „bag“ für Tasche.

Unter den vielen Bewerberinnen suchten sich die Mitarbeiter der Caritas sechs Näherinnen aus und übten mit ihnen gemeinsam – zunächst an alten Stoffen – Taschen zu nähen. Nach drei Monaten hatten die Näherinnen mehr als hundert verkaufsfähige Taschen hergestellt, in verschiedenen Formen, Mustern und Größen. Beim Stadtfest wurden die Taschen restlos verkauft. Daraufhin wurden danach hunderte Taschen, Rucksäcke, Brotkörbchen, Obstsäckchen und vieles mehr genäht und auf verschiedenen Märkten verkauft. Zu kaufen gibt es die Taschen in der Nähwerkstatt und im Weltladen in Schwabmünchen.

Nachdem das Projekt, das zunächst vom Caritasverband Schwabmünchen unterstützt wurde, nach einem Jahr auslief, gründeten der Helferkreis und die motivierten Näherinnen im Juli 2018 den eigenen Verein „Faribag Integrationswerkstatt e.V.“, um das Projekt auf eine solide, dauerhafte Grundlage zu stellen.

Dieses Projekt ist nun mit dem Integrationspreis der Regierung von Schwaben ausgezeichnet worden. Stellvertretend für alle, die sich in der Faribag Integrationswerkstatt überreichte einbringen verlieh Bayerns Innen- und Integrationsminister Joachim Herrmann gemeinsam mit Regierungspräsident Erwin Lohner den Integrationspreis der Regierung von Schwaben an Karola Stenzel, Janine Knöpfle und Christine Puggioni. Der Verein erhält 1000 Euro.

Bereits zum zwölften Mal wird der Integrationspreis im Regierungsbezirk an Initiativen und Projekte vergeben, die helfen, die Integration von Migrantinnen und Migranten zu fördern.

befindet sich in der Pfälzer Straße 8 in Schwabmünchen und ist jeden Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Informationen über den Verein gibt es auch im Internet auf www.faribag.de

