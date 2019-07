vor 52 Min.

Internationale Ehre für das „Germar’s“ und dessen Burger

Amerikanische Reiseseite führt das Schwabmünchner Lokal unter den 25 besten Burger-Restaurants Deutschlands. Warum der Chef fast nichts davon mitbekommen hätte.

Von Christian Kruppe

Bewertungsportale im Internet sind so eine Sache. Da gilt es immer zweimal hinzusehen, ob sie zu den Guten gehören. Die Seite „bigseventravel.com“ gehört dazu. Fast eine halbe Million Menschen nutzen die englischsprachige Seite, bei der sich alles rund ums Reisen dreht. Die Themen drehen sich um die zehn spektakulärsten „Road Trips“ in den USA, die schönsten Safari-Lofts in Südafrika, die 50 besten Cafés in Belgien oder eben die 25 leckersten Burger-Restaurants in Deutschland. Aufgeführt sind da Restaurants in Frankfurt, Berlin, München, Köln und Stuttgart. Mitten in der Ansammlung deutscher Metropolen mit zum Teil schon aus dem Fernsehen bekannten Burger-Bratern taucht plötzlich Schwabmünchen auf. In den Top 20, auf Rang 19 um genau zu sein, findet sich „Germar’s Best Burger and Pizza“. Wie es dazu kam, dass wissen nur die Tester.

Das Germar's in Schwabmünchen wird auf Platz 19 der besten deutschen Burger-Restaurants gelistet

Geschäftsführer Germar Thiele geht davon aus, dass die irgendwann im vergangenen halben Jahr bei ihm waren. „Ich wusste von nichts“, sagt Thiele. Und beinahe hätte er es wohl nie erfahren. Per Mail wurde ihm mitgeteilt, dass sein Restaurant zu den 25 besten in der Bundesrepublik zählt. Natürlich auf Englisch. „Ich habe die ersten Worte gelesen; da stand was von ,Congratulations‘ und dass wir gewonnen haben“, erinnert sich Thiele. „Ich hielt es erst für eine Spammail und wollte sie schon löschen“, erzählt er weiter. Doch er hat weitergelesen. „Zum Glück“, wie er nun sagt. „Platz 19 unter 25 tollen Restaurant aus den großen Städten, das macht schon ein wenig stolz“, freut sich Thiele.

Vor allem die Beurteilung auf „bigseventravel.com“ gefällt ihm. „Es gibt eine Auswahl an erstaunlich einzigartigen Burgern in einem Restaurant mit entspannter Atmosphäre“, urteilen die Tester. Ein besonderes Lob gibt es für den „Giant Burger“. Der Riesen-Burger mit einem Kilo Hackfleisch „ist perfekt, um ihn mit Freunden zu teilen und einen netten Abend zu verbringen.“

Ein Lob, dass Germar Thiele gerne hört, aber auch gleich an sein Team weitergibt. Denn dieses ist immer wieder an der Entwicklung neuer Burger beteiligt. „Wir ändern immer wieder die Karte, bringen neue Varianten“, erklärt Thiele. So wie eben den gelobten Giant Burger. „Den hat unser Service-Chef Jorgos erfunden“, erinnert er sich. Diese Art der Abwechslung kommt bei den Gästen an, auch wenn sich mancher Burger schon exotisch anhört, wie der Kässpätzle Burger. Klassisch in der Laugensemmel, mit und ohne Fleisch. Abenteuerlich, aber lecker.

Themen Folgen