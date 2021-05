Interview

18:00 Uhr

Günther Friemel starb fast an Corona: "Im Traum lag ich in einer Kapelle aufgebahrt"

Plus Günther Friemel lag nach einer Corona-Infektion mehrere Wochen im Koma. Jetzt kämpft sich der Königsbrunner zurück ins Leben und erzählt schonungslos von seinem Leiden.

Von Maximilian Czysz

Günther Friemel aus Königsbrunn brach Anfang Dezember 2020 zusammen. Die Diagnose: Covid-19. Nach den ersten Tagen auf der Intensivstation in Schwabmünchen gaben ihm die Ärzte nur wenige Überlebenschancen. Der 73-Jährige sah sich im Traum schon aufgebahrt in einer Kapelle liegen. Er hatte unglaubliche Schmerzen. „Es war die Hölle auf Erden“, sagt der ehemalige Mitarbeiter eines Versicherungsmaklers. Nach mehreren Wochen im Koma kämpfte er sich zurück ins Leben. Es ist ein neues Leben. Über seinen Weg zurück berichtet Günther Friemel im Telefon-Interview. Er liegt derzeit in der Reha-Klinik in Ichenhausen.

Themen folgen