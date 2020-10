12:31 Uhr

Ist Schwabmünchen künftig für den Unterhalt der Staatsstraße zuständig?

Die Bahnhofstraße in Schwabmünchen ist Teil der Staatsstraße, die von Lagerlechfeld über die Stadt in die Stauden führt. Doch das könnte sich bald ändern.

Plus Das Staatliche Bauamt kümmert sich um die Straße, die von Lagerlechfeld über Schwabmünchen in die Stauden führt. Warum sich das für einzelne Abschnitte ändern könnte.

Von Christian Kruppe

Das Thema schwelte schon lange im Hintergrund. Nun gab es im Schwabmünchner Bauausschuss erste Informationen zum geplanten Tausch der Staatsstraße 2027. Diese beginnt in Lagerlechfeld und führt über Schwabmünchen in die Stauden. Dabei geht es über die Landsberger Straße, Bahnhofstraße in die Stadt und über die Mindelheimer Straße wieder hinaus.

Für den Unterhalt der Straßen ist bislang das Staatliche Bauamt zuständig. Doch das könnte sich ändern. Denn die Stadt denkt über einen Tausch nach. Damit könnte Schwabmünchen leichter über die Gestaltung der Straßen bestimmen, beispielsweise wenn es darum geht, Parkplätze zu schaffen, Fahrradstreifen zu bauen oder Fußgängerwege zu verbreitern.

Schwabmünchner Tiefbauamtsleiterin schlägt zwei Tausch-Optionen vor

Als„Tauschobjekt“ könnte die Stadt die Süd-Ost-Spange von der Kaufbeurer Straße bis zur Untermeitinger Straße anbieten. Damit würde die Staatsstraße komplett um Schwabmünchen herum laufen. Wie Tiefbauamtsleiterin Miriam Kothe in der Sitzung erklärt, gibt es zwei Varianten zum Tausch. Welche angewandt wird, könnte für die Straßenabschnitte jeweils einzeln geregelt werden.

Eine Möglichkeit ist, dass das Staatliche Bauamt die Straßen saniert und dann der Stadt übergibt. Dies kommt nach Ansicht der Expertin aber nur infrage, wenn langfristig dort keine baulichen Veränderungen vorgesehen sind. Zudem müssten vor der Sanierung der Fahrbahn sämtliche Tiefbaumaßnahmen im Straßenbereich erledigt sein. Durchaus Sinn würde diese Variante Kothe zufolge bei der Giromagnystraße zwischen der Kreuzung am Krankenhaus und dem Kreisverkehr der Umgehungsstraße machen. Denn dort seien keine Veränderungen nötig.

Beim Tausch sollten Sanierungsmaßnahmen im Untergrund bedacht werden



Als Alternative könnte die Stadt die Straßen im aktuellen Zustand übernehmen und einen Finanzausgleich erhalten. „Das macht vor allem Sinn, wenn wir die Straßen umgestalten wollen“, erklärte Kothe. Doch es spielen nicht nur bauliche Veränderungen eine Rolle. „Neben den Überlegungen, ob die Straßen durch Parkplätze, Radstreifen oder Ähnliches angepasst werden, müssen wir auch drunter schauen", betonte Kothe.

Denn unter den Straßen verlaufen einige Kilometer Wasserleitungen. Der Großteil ist zwischen 50 und 60 Jahre alt, Teile haben auch schon 100 Jahre auf dem Buckel. Ähnlich sieht es mit dem Kanal aus, betonte Kothe. Die Kosten für die Sanierung der Wasserleitungen schätzt die Tiefbauamtsleiterin zum heutigen Stand auf 2,3 Millionen Euro.

Grundsätzlich schlug sie vor, dass sich der Stadtrat nicht nur Gedanken darum macht, welche Teile in welcher Form übernommen werden sollen. Kothe regte auch an, dass bei der Planung „von unten nach oben“ gedacht wird. „Wenn eine Straße aufgerissen wird, dann sollten auch Wasser, Kanal und die anderen Sparten gemacht werden“, so die Tiefbauamtsleiterin. Bis der Rat über die Tauschoption einzelner Straßenabschnitte entscheidet, werde der Kanal befahren, um zu wissen, was dort an Sanierungsmaßnahmen auf die Stadt zukommt.

Stadt will die Sanierung von drei Straßen in Schwabmünchen vorantreiben

Bereits 2014 wurde die Erneuerung von Bachstraße, Bauerngasse und Glasbühlweg geplant. Durch die sich abzeichnenden Änderungen in der Straßenausbausatzung wurde das Projekt allerdings zurückgestellt. Da der Zustand der drei Straßen teilweise extrem schlecht ist, soll nun die Planung wieder aufgenommen werden. „Hier geht auch nichts mit flicken oder kleinen Lösungen. Der Untergrund ist teilweise so schlecht, dass komplett saniert werden muss“, so Kothe.

Vorbereitend soll dort nun ebenfalls der Kanal befahren werden, damit die Stadtverwaltung ein genaues Bild von dessen Zustand bekommt. Zudem wird eine Vorplanung erstellt. „Dann nehmen wir die Anlieger mit an Bord. Wir werden nichts entscheiden, ohne mit den Betroffenen zu sprechen“, betonte Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller.

