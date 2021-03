Ist wieder ein Känguru in den Stauden unterwegs?

Plus Lange hat man nichts mehr vom Stauden-Känguru im Kreis Augsburg gehört. Doch jetzt soll eines ganz in der Nähe des Hofes gesehen worden sein, von dem es damals ausgebüxt ist.

Ist ein wieder Känguru in der Region unterwegs? Auf der Facebook-Seite der Tierfreunde Schwabmünchen & Umgebung wurde ein Foto gepostet, das am Dienstag gegen 18 Uhr ein Känguru zwischen Scherstetten und Erkhausen zeigen soll. Andrea Wintermayr von dem Verein sagte gegenüber unserer Redaktion, dass das Foto den Tierfreunden via Facebook zugeschickt worden sei und man es dann auf der Seite veröffentlicht habe.

In Erkhausen liegt der Kaindlhof, und dort war das Stauden-Känguru Knicksy vor knapp zwei Jahren ausgebüxt. Jagdpächter, Forstwirte und viele weitere Menschen aus der Region hatten das Tier gesehen und Fotos gepostet. Doch danach wurde es ruhig um Knicksy. Im Januar 2020 hatte sich noch einmal ein Leser in unserer Redaktion gemeldet, der das Tier bei Langeneufnach gesehen haben wollte. Seither hat man hat man nichts mehr vom Stauden-Känguru gehört.

Känguru in den Westlichen Wäldern: Unwahrscheinlich, dass es Knicksy war

Der Leiter der Polizeiinspektion Schwabmünchen, Gernot Hasmüller, hält es für sehr unwahrscheinlich, dass es sich bei dem Tier, das jetzt bei Erkheim unterwegs sein soll, um Knicksy handeln könnte: "Wenn das Känguru in der Gegend geblieben ist kann ich mir nicht vorstellen, dass es den harten Winter überlebt hat." Thomas Kaindl, Besitzer des Kaindlhofs, hatte schon im Januar 2020 die Befürchtung geäußert, dass Knicksy nicht mehr am Leben sei.

Ob nun wieder ein Känguru in der Region unterwegs ist, kann Schwabmünchens Polizeichef Hasmüller nicht bestätigen, "weil die Kollegen es selber nicht gesehen haben". Die Beamten hätten beim Kaindlhof in Erkhausen nachgefragt, "aber da sind alle Tiere vollzählig". Auch seien bei der Polizei in Schwabmünchen keine weiteren Meldungen über eine Känguru-Sichtung eingegangen.

