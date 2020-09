11:30 Uhr

Jazz-Quartett begeistert mit Konzert in Graben

Mit groovigen Eigenkompositionen überzeugte das „Nico Weber Kwartett“ die Gäste in der Kulturbücherei in Graben.

Die vier Musiker des „Nico Weber Kwartett“ spielen in Graben bekannte Hits und gelungene Eigenkompositionen.

Über groovigen Jazz haben sich die 40 Gäste in der Kulturbücherei in Graben gefreut. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kulturpur stand ein junges Jazz-Quartett auf der Bühne.

Schon der Name der Band kündigte einen besonderen Abend an: Die vier jungen Studenten der Hochschule für Musik und Theater in München präsentierten sich als „Nico Weber Kwartett“ – ein bewusster Verzicht auf das „Qu“, wie Bandleader Weber verriet.

Jazz-Quartett überzeugt Zuhörer in Graben mit Eigenkompositionen

Mit dem ersten Ton begeisterten sie die Zuhörer. Khuslen Basaanbayar am Schlagzeug, Philipp Heuermann am Kontrabass und Theo Kollross am Klavier legten einen satten Groove vor als Basis für Nico Weber an der Trompete.

Die jungen Musiker hatten Standards auf Lager wie „Shiny Stockings“ oder „Tin Tin Deo“, die sie mit einfallsreichen Intros und virtuosen Improvisationen vortrugen. Dominiert wurde das Konzert aber von den Eigenkompositionen der Künstler. Theo Kollross steuerte eine gefühlvolle Ballade bei, Nico Weber zeigte seinen Ideenreichtum mit Songs wie „Plan B“ oder „Killer Dolphin“.

Der für die Zuhörer wohl anspruchsvollste Ausflug war sein „Requiem“, das er zuerst spaßeshalber als Entschuldigung für den Verlust einer wertvollen Alu-Trinkflasche seiner Mutter zuschrieb, dann aber ernsthaft den Flüchtlingen im verbrannten Lager auf Lesbos widmete. (SZ)

Lesen Sie mehr dazu:

Themen folgen