vor 22 Min.

Jubel für Ritter Rost im Lagerhaus

Mit einer großen Inszenierung zeigt die Jugend des Musikvereins und des Schulchors in Walkertshofen ihr Können

Von Karin Marz

Das Ergebnis einer professionellen musikalischen Jugendarbeit konnte sich wirklich sehen, besser gesagt hören lassen: Erstmals wurde in Walkertshofen ein Musical aufgeführt, und alle Besucher waren begeistert. Die Jugendkapelle und der Kinder- und Jugendchor des örtlichen Musikvereins sowie der Schulchor der Walkertshofer Grundschule inszenierten in einem musikalischen Gemeinschaftsprojekt das Musical „Ritter Rost und das Gespenst“ nach Jörg Hilbert und Felix Janosa im Lagerhaus. Der Saal platzte fast aus allen Nähten, so groß war der Andrang trotz hochsommerlicher Temperaturen.

Dass die Aufführung aber nicht nur Unterhaltungscharakter haben sollte, sondern auch gleichzeitig der Werbung für die Nachwuchsausbildung diente, war eine pfiffige Idee der Verantwortlichen. Neugierig machte Dirigent Roland Dworschak, als er das Instrumentenrepertoire der Kapelle vorstellte. Einzelne Musiker spielten auf dem jeweiligen Blasinstrument als auch auf dem Schlagzeug bekannte Kinderlieder.

Roland Dworschak oblag auch die Gesamtleitung der insgesamt rund 70 jungen Mitwirkenden, die alle mit Feuereifer auf der Bühne über das Abenteuer der beliebten Kinderbuchfigur „Ritter Rost“ sangen und dazu spielten. Chorleiterin Daniela Dworschak hatte den Kinder- und Jugendchor sowie Lehrerin Michaela Refle-Schmidbauer den Schulchor mit viel Fingerspitzengefühl auf diesen Auftritt vorbereitet. Zwischen den musikalischen Stücken erzählte Lehrerin Maria Schneider mit ihrer angenehmen Stimme die Geschichte dazu. Gebannt lauschten nicht nur die vielen Kinder im Publikum.

Die heitere und unterhaltsame Musik passte perfekt zur Geschichte, in der dem ungelenken Ritter mit einem blauen Brief von König Bleifuß mitgeteilt wurde, dass er nach sechs Jahren als Verlierer nun endlich wieder ein Ritterturnier gewinnen müsse. Ansonsten sei es mit dem Ritterpatent vorbei. Ein Gespenst macht die Geschichte noch spannender.

Die Zuschauer im Saal fieberten mit und waren gespannt, wer denn als Sieger aus dem Wettkampf wohl hervorgehen würde. Nach viel Hin und Her wurde das tatsächlich Ritter Rost, und alle freuten sich zum Gesangsstück „Wie wunderbar, wie wunderbar“. Die Folge: ein sehr lang anhaltender Applaus. Viel Applaus gab es auch für die gesanglichen Soloauftritte von Sarah Leiß, Bernadette Gansler, Lisa Dischler, Nathalie Mosler und Magdalena Klotz sowie für den Auftritt der Saxofon-Spielerinnen Judith Kraus und Teresa Deuringer.

Begeistert von der Darbietung nutzten anschließend etliche Kinder und deren Eltern die angebotene Möglichkeit, sich über das Ausbildungsangebot des Musikvereins zu informieren. Unter Anleitung durften sie nach Herzenslust alle gängigen Blech- und Holzblasinstrumente ausprobieren und die ersten Töne entlocken.

zum Ausbildungsangebot des Vereins bieten Dirigent Roland Dworschak, Telefon 0172/8229520 und Jugendleiterin Veronika Miller, Telefon 0175/5518284.

