Jugendliche prügeln in Königsbrunn auf zwei Altersgenossen ein

Vier Jugendliche haben in Königsbrunn einen 13-Jährigen und dessen 15-jährigen Bruder verprügelt. Die Tat ereignete sich unweit eines gut besuchten Spielplatzes.

Vier Jugendliche haben am Freitagnachmittag, 9. April, in einer Grünanlage nahe der Blumenallee in Königsbrunn zwei Altersgenossen verprügelt. Wie die Polizei berichtet, haben die Jungen gegen 16.50 Uhr zunächst offenbar grundlos einen 13-Jährigen angegriffen. Als dessen 15 Jahre alter Bruder dazwischengehen wollte, ging das Quartett auf ihn los.

Die vier Jungen schlugen den 15-Jährigen zu Boden und traten dann weiter auf ihn ein. Ein Anwohner hatte das Geschehen aus der Ferne gesehen und eilte dem Verletzten zur Hilfe. Als der Zeuge am Tatort eintraf, hatten sich die Angreifer aber schon auf ihren Fahrrädern in Richtung Blumenallee davon gemacht.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen der Tat. Da der Tatort unweit des zu diesem Zeitpunkt gut besuchten Spielplatzes "Königliche Höhen" liegt, hoffen die Ermittler, dass die vier Jugendlichen dort jemandem aufgefallen sind. Zeugen sollen sich unter Telefon 08234/9606-0 bei der Polizeiinspektion Bobingen melden. (adi)

