26.10.2020

Jugendliche sollen in Königsbrunn Briefkasten beschädigt haben

In der Welserstraße in Königsbrunn sollen unbekannte Täter einen Briefkasten kaputt geschlagen haben. Warum die Polizei eine Gruppe Jugendliche verdächtigt.

Am frühen Samstagmorgen haben unbekannte Täter einen Briefkasten in der Welserstraße in Königsbrunn beschädigt. Wie die Polizei berichtet, soll sich die Tat zwischen 1 und 1.30 Uhr abgespielt haben. In dieser Zeit habe die Besitzerin des Briefkastens mehrere lärmende Jugendliche gehört, die vermutlich gegen den Kasten geschlagen hätten, der an dem Mehrfamilienhaus angebracht war. Eine Beschreibung der jungen Leute liegt allerdings nicht vor.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 25 Euro. Zeugen sollen sich unter Telefon 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen