24.11.2020

Jugendliche werfen am Bahnhof in Lagerlecheld mit Steinen

In Lagerlechfeld hat die Polizei zwei Jugendliche ausfindig gemacht, die zuvor am Bahnhof mit Steinen geworfen hatten.

In Lagerlechfeld haben Jugendliche am Bahnhof randaliert. Ein Zeuge hat sie beobachtet und die Polizei verständigt.

Zwei Jugendliche haben in der Unterführung am Bahnhof in Lagerlechfeld Steine herumgeworfen. Ein Zeuge beobachtete sie dabei und verständigte die Polizei. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend. Vor Ort bemerkten die Beamten, dass Steine aus dem Gleisbett in der Unterführung lagen und die Plexiglasscheibe des Fahrplanaushangs beschädigt wurde.

Jugendliche bekommen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung

Im Rahmen der Fahndung ermittelte die Polizei zwei 15-Jährige als Täter. Die Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Weitere Themen lesen Sie hier:

Themen folgen