07:00 Uhr

Kaum zu glauben: In Schwabmünchen steht ein Christbaum, der jetzt treibt

Plus Während die meisten Christbäume längst entsorgt wurden, steht er in Schwabmünchen im Wohnzimmer von Helga und Hermann Kraus noch immer - er hat sogar neue Triebe.

Von Hieronymus Schneider

Es ist ein Phänomen: Der Christbaum von Helga und Hermann Kraus aus Schwabmünchen treibt aus - obwohl er nur in einem Wasserkübel steht. Sein Besitzer glaubt, dass es an der besonderen Fällung und am Mond liegen könnte.

"Wir lassen den Christbaum immer bis Mariä Lichtmess am 2. Februar stehen, doch heuer entdeckten wir, dass junge Triebe aus den Zweigen hervorspitzten, und deshalb behielten wir ihn noch länger", berichtet Hermann Kraus. Inzwischen sind die hellgrünen Triebe der Fichte schon mehrere Zentimeter lang. Wie ist dieses Phänomen zu erklären, wo doch Fichten eigentlich sehr bald alle Nadeln fallen lassen? Der 83-jährige Hermann Kraus hat zusammen mit seinem Sohn wie jedes Jahr drei Tage vor Weihnachten zwei Fichten aus dem Stadtwald "Weidenhart Linie 1" im Reserveholz bei Guggenberg geholt. "Das ging alles mit rechten Dingen und der Erlaubnis des städtischen Haumeisters Ulrich Sauer zu. Der Baum wurde waidgerecht ausgesucht, angesprochen und gewaltfrei mit der Handsäge entnommen. Er stammt auch nicht aus einer Anpflanzung, sondern ist durch Anflug gewachsen, und der muss sowieso ausgedünnt werden."

Der Baum in Schwabmünchen bekommt täglich einen halben Liter Leitungswasser

Zu Hause angekommen, stellte er seinen Baum gleich in einen Wasserkübel, bis er an Heiligabend ins Wohnzimmer kam. Seitdem wird er täglich mit einem halben Liter Leitungswasser in seinem Ständer getränkt. "Das ist das ganze Geheimnis, aber vielleicht war heuer die Mondphase bei der Baumfällung besonders günstig", sagt Kraus. Das Phänomen mit dem treibenden Christbaum hatte Kraus übrigens schon einmal: "Es ist schon etwa 20 Jahre her, als unser Christbaum einmal bis Ostern geblüht hat", sagt Kraus. Er lässt den geschmückten Baum jetzt noch länger im Wohnzimmer stehen, bis er von selber abnadelt.

Könnte der Baum zurück in den Wald?

Ein Wiederaussetzen des Baumes im Garten oder Wald hält Hermann Kraus nicht für möglich. "Der Baum kann keine neuen Wurzeln mehr bilden und würde auch draußen eingehen", sagt er und er kennt sich damit aus. Denn Hermann Kraus arbeitet schon seit 1983 mit Förstern zusammen auch für Kommunen im Wald.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen