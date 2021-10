Bittere Heimniederlage für Bobinger Kegler

Die erste Herrenmannschaft des SSV Bobingen muss in der zweiten Bundesliga eine herbe Niederlage einstecken. Gegen den KRC Kipfenberg verloren die Siedler Kegler deutlich mit 2:6 Punkten bei 3518:3573 Holz und reihen sich dadurch am Tabellenende ein.

Dieses Mal begannen Marius Bäurle und Mannschaftsführer Ronald Endraß für den SSV gegen die beiden potenziell stärksten Spieler der Gäste. Beide Duelle verliefen auf absoluter Augenhöhe mit nur wenigen Angriffspunkten auf beiden Seiten. Letztendlich konnte sich Bäurle gegen seinen Kontrahenten mit 609:600 Kegeln (2:2) durchsetzen, während Endraß seinen Gegenspieler mit 599:604 Holz (2:2) nicht mehr ganz einholen konnte. Für die Mittelpaarung um Bernd Herrmann und Julian Bäurle war das ausgeglichene Punktekonto und ein hauchdünner Holzvorsprung von vier Kegeln jedoch eine gute Ausgangslage. Herrmann gestaltete seine Partie zunächst sehr offen, hatte zur Halbzeit einen Satz gewonnen und mehr Holz als sein Gegenspieler erzielt. Auf der dritten Bahn verlor er jedoch im Räumen etwas den Faden und hatte auch auf der vierten Bahn seinem Gegner nichts mehr entgegenzusetzen. So ging dieses Duell deutlich mit 574:612 Kegeln (1:3) verloren.

Bobinger Kegler unter Zugzwang

Bäurle, der zuvor noch in der zweiten Mannschaft eingesetzt wurde, fand zu keinem Zeitpunkt zu seinem gewohnten Spiel und ließ vor allem im Räumen einige Zähler liegen. Er unterlag in seinem Duell klar mit 559:603 Holz (0:4). Für die Schlusspaarung mit Dietmar Gäbelein und Tobias Stephan war dies eine ungewohnte Ausgangssituation zu Hause. Beide mussten ihre Partien gewinnen und zusätzlich 78 Kegel Rückstand aufholen, um das Spiel noch einmal zu drehen. Sie starteten stark, gewannen jeweils den ersten Satz und konnten insgesamt 51 Kegel gutmachen. Gäbelein zeigte im Anschluss jedoch zwei mäßige Durchgänge, während sein Gegner plötzlich aufdrehte. Stephan zeigte ein solides Spiel und hatte seinen Kontrahenten zu jeder Zeit im Griff. Auf der Schlussbahn griffen beide Bobinger Kegler noch einmal zum Gegenschlag an. Als sich Stephan allerdings beim ersten Anwurf im Räumen verletzte und durch Daniel Seidl ersetzt werden musste, schwand die Hoffnung auf einen Sieg. Seidl beendete den Wettkampf solide mit 593:565 Holz (3:1), Gäbelein schloss mit 584:589 Holz (2:2) ab. Die deutliche Niederlage mit 2:6 Mannschaftspunkten konnten sie letzten Endes nicht mehr verhindern. Somit beginnt die neue Saison für die Bobinger Kegler unerwartet mit zwei Niederlagen. Dadurch stehen sie beim kommenden Heimspiel gegen Denkendorf bereits unter Zugzwang.

Die zweite Herrenmannschaft konnte ihr Heimspiel gegen die DJK Eichstätt mit 5:3 Mannschaftspunkten und 3486:3410 Kegeln gewinnen. Für die dritte Herrenmannschaft war beim SKV Meitingen nichts zu holen. Sie verloren deutlich mit 6:2 Punkten bei 2926:2779 Holz. Die Damenmannschaft, die erstmals als Spielgemeinschaft mit Fortuna Schwabmünchen an den Start geht, trat bei deren Saisonstart bei MBB Augsburg an. Dort konnten sie auch ihre ersten Punkte einsammeln und gewannen souverän mit 2003:2072 Kegeln und 1:5 Punkten. (SZ)