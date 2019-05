vor 24 Min.

Kindergarten feiert Geburtstag

In Langerringen werden rund hundert Buben und Mädchen betreut

Von Hieronymus Schneider

Mit einem fröhlichen Gartenfest feierte der St.-Gallus-Kindergarten seinen 25. Geburtstag. Nachdem die Kinder ihre Luftballons in den heiteren Himmel steigen gelassen hatten, sangen sie mit ihren Erzieherinnen ein eigens gedichtetes Geburtstagslied.

Die Kindergartenleiterin Jennifer Pohl begrüßte die in großer Zahl gekommenen Eltern, Großeltern, Gemeinderäte, Nachbarn und den langjährigen Pfarrer Alois Ruf. Langerringens Bürgermeister Konrad Dobler erinnerte an die Eröffnung am 1. September 1994: „Die Entscheidung, einen neuen Kindergarten mitten im Dorf zu bauen, war damals nicht unumstritten. Aber so sorgt er für Leben im Dorf, und von der Hauptstraße aus sieht man gar nicht, wie groß und schön der Garten dahinter ist.“

Die anfänglichen drei Gruppen wurden inzwischen mit einer vierten Vollgruppe auf rund 100 Kinder erweitert. Dazu wurden das Dachgeschoss ausgebaut und nach und nach der Garten mit kreativen Spielgeräten, Hütten und einem Kriechtunnel erweitert. Jennifer Pohl ist mittlerweile die vierte Leiterin des Kindergartens. Mit den Worten: „Das Haus wird erst lebendig durch die Leute, die ein- und ausgehen“, ehrte sie zusammen mit dem Bürgermeister vier Frauen, die seit der ersten Stunde dabei sind. Die Erzieherin Birgit Bihler und die Reinigungskraft Heidrun Dietmayer sind von Anfang an im St.-Gallus-Kindergarten tätig. Ebenso lange sind Rita Veit als Leiterin und Rosemarie Rager als Erzieherin im Gennacher Kindergarten St. Johannes für die Kinder da.

Für Speis und Trank bei der fröhlichen Geburtstagsfeier mit Liedern und Tänzen der Kinder sorgte der Elternbeirat. Dessen Vorsitzende Stefanie Strohmaier bedankte sich für die tatkräftige Hilfe der Eltern. Die Kosten hat die Gemeinde übernommen.

Themen Folgen